Scandalul TAROM ia amploare! Daniel Zamfir îi acuză pe Bolojan, Miruță și Gheorghiu că ar fi blocat restructurarea companiei
Daniel Zamfir îi acuză pe Ilie Bolojan, Radu Miruță și Oana Gheorghiu că ar fi blocat restructurarea TAROM. Ce răspunde Radu Miruță și ce se întâmplă cu viitorul companiei?
Situația companiei aeriene TAROM provoacă un nou conflict politic, după ce senatorul Daniel Zamfir a lansat acuzații la adresa premierului Ilie Bolojan, a lui Radu Miruță și a Oanei Gheorghiu. Parlamentarul susține că procesul de restructurare a transportatorului național ar fi fost blocat în mod intenționat, iar această situație ar putea pregăti terenul pentru vânzarea companiei la un preț foarte mic.
De cealaltă parte, Radu Miruță respinge acuzațiile și afirmă că problemele planului de restructurare existau deja. Acesta susține că România risca să fie nevoită să returneze fondurile primite, în cazul în care angajamentele asumate în fața instituțiilor europene nu erau respectate.
Daniel Zamfir susține că restructurarea TAROM ar fi fost blocată intenționat
Daniel Zamfir afirmă că dificultățile cu care se confruntă TAROM ar fi putut fi evitate dacă autoritățile ar fi susținut continuarea și renegocierea planului de restructurare.
Potrivit senatorului, fostul director al companiei ar fi solicitat Ministerului Transporturilor și reprezentanților guvernamentali să inițieze discuții cu oficialii Comisiei Europene pentru modificarea angajamentelor asumate de România în privința redresării transportatorului aerian.
Zamfir susține însă că aceste demersuri nu ar fi primit sprijinul necesar din partea celor responsabili de gestionarea procesului.
În opinia sa, blocarea restructurării ar fi putut contribui la deteriorarea situației financiare a companiei, creând ulterior argumente pentru vânzarea acesteia la un preț redus.
Senatorul a criticat modul în care ar fi fost gestionată situația TAROM și a pus sub semnul întrebării motivele pentru care negocierile privind restructurarea nu ar fi fost continuate.
Ilie Bolojan, acuzat că ar fi urmărit vânzarea companiilor de stat
Acuzațiile lui Daniel Zamfir nu se limitează la situația transportatorului național. Parlamentarul susține că abordarea Guvernului în privința unor companii de stat ar putea face parte dintr-o strategie mai amplă, prin care dificultățile financiare ale acestora să fie accentuate, iar vânzarea să fie prezentată ulterior drept o soluție inevitabilă.
Senatorul îl indică în mod direct pe premierul Ilie Bolojan și o acuză pe Oana Gheorghiu că ar fi susținut o asemenea abordare.
În viziunea lui Zamfir, prezentarea economiei României ca fiind într-o situație extrem de dificilă ar putea fi folosită pentru a justifica înstrăinarea unor active importante ale statului.
Aceste afirmații reprezintă poziția exprimată de senator și nu constituie, în sine, o confirmare a existenței unui plan de vânzare a TAROM în condițiile invocate.
Radu Miruță respinge acuzațiile și vorbește despre riscul returnării banilor
Radu Miruță a respins categoric acuzațiile formulate de Daniel Zamfir, calificându-le drept neadevărate.
Potrivit explicațiilor sale, planul de restructurare al TAROM se confrunta deja cu probleme, iar întârzierile în îndeplinirea obligațiilor asumate în relația cu instituțiile europene puteau avea consecințe financiare serioase pentru România.
Miruță susține că a informat Comisia Europeană despre situația existentă și că nu a aprobat un buget care, în opinia sa, nu respecta prevederile planului de restructurare.
Acesta contestă astfel acuzația potrivit căreia ar fi blocat intenționat redresarea companiei pentru a facilita vânzarea acesteia la un preț redus.
Viitorul TAROM, în centrul disputelor privind companiile de stat
Schimbul de acuzații readuce în atenție problemele financiare și administrative ale TAROM, dar și dificultățile întâmpinate în aplicarea planului de restructurare.
Pe de o parte, Daniel Zamfir susține că autoritățile ar fi împiedicat continuarea procesului de redresare și că această decizie ar putea avea legătură cu intenția de a vinde compania în condiții dezavantajoase pentru statul român.
Pe de altă parte, Radu Miruță afirmă că situația era deja complicată, iar nerespectarea termenelor și angajamentelor asumate în fața Comisiei Europene putea expune România unor obligații financiare suplimentare.
În acest context, viitorul TAROM rămâne un subiect important de dezbatere, în condițiile în care deciziile privind restructurarea, finanțarea și administrarea companiei pot avea consecințe asupra transportatorului aerian național și asupra intereselor statului român.
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