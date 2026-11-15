Meta, amendată în Italia cu 805 milioane de euro pentru accesarea foto şi video fără consimţământ

Meta Platforms a fost amendată sâmbătă, 14 noiembrie 2026, cu 805 milioane de euro în Italia. Sancțiunea vizează accesul neautorizat la fotografiile și videoclipurile utilizatorilor Android prin aplicația Facebook.
Autoritatea italiană pentru protecția datelor personale a stabilit că platforma a încălcat normele privind consimțământul utilizatorilor. Investigarea a vizat o funcționalitate din aplicația Facebook care identifica automat conținutul media stocat pe dispozitivele mobile.
Funcția permitea generarea de sugestii de publicare bazate pe imaginile și înregistrările video prezente în galeria personală a utilizatorilor. Conform constatărilor instituției, utilizatorii nu au fost informați corespunzător despre această prelucrare și nu și-au exprimat acordul explicit.
Compania americană are la dispoziție 60 de zile pentru a modifica modul de funcționare al acestei opțiuni. Funcția va trebui dezactivată implicit, iar activarea ei va solicita un acord separat din partea utilizatorului.
Sancțiunea financiară de 805 milioane de euro, echivalentul a aproximativ 887 de milioane de dolari, reprezintă circa 0,47% din veniturile globale ale grupului Meta. Investigația care a condus la această decizie a început în 2025.
Autoritatea italiană a clarificat că verificările nu au analizat dacă materialele accesate au fost utilizate pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială. Meta a negat, de altfel, că ar fi folosit astfel de conținut în dezvoltarea sistemelor sale AI.
Separat de această decizie, instituția a anunțat că va examina într-o procedură distinctă o nouă funcționalitate introdusă de Meta în 2026. Aceasta permite procesarea în cloud a conținutului din galeriile personale ale utilizatorilor.
Meta Platforms nu a transmis imediat un punct de vedere oficial privind amenda și măsurile corective impuse.