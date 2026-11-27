Peste 1 milion de bugetari riscă să rămână cu veniturile înghețate în următorii 5 ani. Avertismentul vine de la Ministerul Finanțelor care arată că datoria publică a țării rămâne la peste 60% din PIB. Ceea ce înseamnă că, potrivit legii, cheltuielile cu salariile și asistență socială nu vor putea fi majorate. Guvernul analizează ce soluții are pentru a majora veniturile românilor, iar sursele noastre ne transmit că se ia în considerare o derogare de la lege, relatează Realitatea PLUS.
Conform Realitatea PLUS, Executivul ia în calcul o derogare de la Legea responsabilității fiscal-bugetare pentru a putea acorda majorări de pensii și salarii în 2027. Discuțiile vin în contextul în care, în ultimii doi ani, pensiile au fost menținute la același nivel în timpul guvernării Ilie Bolojan.
Subiectul este însă unul delicat, după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat în ședința de Guvern o notă de informare potrivit căreia datoria publică a depășit pragul de 60% din PIB. Acest lucru atrage restricții privind majorarea cheltuielilor cu salariile și asistența socială, conform prevederilor Legii responsabilității fiscal-bugetare.
Bugetul pentru 2027, o provocare pentru Executiv
Mai mult, Ministerul Finanțelor avertizează că datoria publică ar putea rămâne peste pragul de 60% din PIB în următorii cinci ani, o eventuală scădere fiind estimată abia în 2031.
Totodată, Alexandru Nazare urmează să prezinte raportul privind situația economică a țării, document solicitat atât de premierul Lucian Niculescu, cât și de liderul social-democraților, Sorin Grindeanu. Raportul este important în perspectiva elaborării bugetului pentru 2027, care se anunță unul dificil, în condițiile presiunilor asupra finanțelor publice.
Liderul PSD Sorin Grindeanu a susținut că deficitul bugetar acumulat în urma guvernării Ilie Bolojan ar fi de aproximativ 50 de miliarde de lei. Situația urmează să fie analizată de Executiv în perioada următoare, urmând ca, în aproximativ o lună, Guvernul să lucreze la proiectul bugetului pentru anul 2027.
Rămâne de văzut dacă vor exista resursele necesare pentru acoperirea eventualelor majorări de pensii și salarii și, mai ales, dacă Executivul va reuși să obțină derogarea de la Legea responsabilității fiscal-bugetare care să permită aceste creșteri.