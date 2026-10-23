Marius Lulea, despre „succesul economic” Ilie Bolojan: „A fost un adevărat război dus împotriva economiei românești”

Publicat 23 oct. 2026, 20:07 Sursă Realitatea PLUS

Marius Lulea, fondatorul partidului AUR și antreprenor în domeniul construcțiilor, a criticat la Realitatea Plus politicile economice ale guvernării conduse de Ilie Bolojan. Acesta susține că majorarea taxelor și creșterea cheltuielilor statului pun în pericol companiile românești și cere plata restanțelor către firme, predictibilitate fiscală și măsuri pentru susținerea producției naționale.

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