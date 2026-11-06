Ministrul Dezvolătrii mai vrea încă 2,5 mliarde de lei pentru programul „Anghel Saligny”

Publicat 6 nov. 2026, 21:44 Sursă Realitatea.Net

Companiile care au executat lucrări prin Programul „Anghel Saligny” ar mai avea facturi de 2,5 miliarde de lei de încărcat în platforma Ministerului Dezvoltării, potrivit estimărilor ministrului Alexandru Stoica. În sistem au fost deja introduse documente de plată în valoare de 2,4 miliarde de lei.

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