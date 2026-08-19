Bogdan Ivan: Primele notificări pentru limitarea consumului au ajuns la fabrici. „Asta înseamnă să împingi economia spre colaps” - VIDEO

Publicat 19 aug. 2026, 14:40 Actualizat 19 aug. 2026, 14:49 Sursă Realitatea.net

Fostul ministru al Energiei și actualul deputat PSD Bogdan Ivan susține că primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică au ajuns deja la companiile industriale. El îl acuză pe Ilie Bolojan că pune în pericol producția, locurile de muncă și stabilitatea economiei.

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