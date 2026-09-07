Damen Mangalia: Tribunalul Constanța decide luni prețul de vânzare. Cum vor fi plătite restanțele salariale de peste 30 de milioane de lei

Tribunalul Constanța este așteptat să decidă luni dacă prețul de vânzare al șantierului naval Damen Mangalia va fi modificat. Hotărârea poate deschide calea pentru transferul proprietății, investiții de 920 de milioane de euro prin programul SAFE și plata restanțelor salariale de peste 30 de milioane de lei.
Tribunalul Constanța este așteptat să se pronunțe luni în dosarul privind falimentul șantierului naval Damen Mangalia. Decizia poate schimba modul în care va fi organizată vânzarea activelor și poate accelera identificarea unui cumpărător.
Instanța trebuie să analizeze solicitarea lichidatorului judiciar CITR privind modificarea procedurii de vânzare a şantierului.
Propunerea este importantă atât pentru viitorul platformei industriale din Mangalia, cât și pentru plata datoriilor către creditori.
Citește și: EXCLUSIV Realitatea Plus: Rheinmetall confirmă negocieri intense cu statul român pentru preluarea șantierului Damen Mangalia
Ce preț are acum șantierul naval Damen Mangalia
CITR propune păstrarea prețului de pornire la nivelul valorii actuale de piață, de 184 de milioane de euro.
Diferența ar apărea ulterior, în cazul în care nu există cumpărători la acest preț. Licitația ar putea continua prin reducerea succesivă a valorii de vânzare.
Strategia actuală, stabilită de Adunarea Creditorilor la sfârșitul lunii mai, prevede organizarea a cel puțin șase licitații consecutive. Toate au ca preț de pornire 184 de milioane de euro.
Primele trei licitații s-au încheiat fără nicio ofertă.
Cum ar putea fi accelerată vânzarea șantierului
Directorul general al CITR, Paul Dieter Cîrlănaru, explică faptul că o eventuală aprobare a instanței ar permite aplicarea unui mecanism bazat pe Codul de Procedură Civilă.
În acest scenariu, licitația ar putea trece succesiv prin praguri de 100%, 75% și 50% din valoarea de piață.
Procedura ar putea fi astfel mult mai rapidă decât actualul sistem, în care licitațiile sunt organizate lunar la valoarea integrală de 184 de milioane de euro.
Potrivit CITR, între diferitele etape ar putea exista intervale de doar una sau două săptămâni.
În cazul în care nu apare niciun cumpărător nici la 50% din valoarea de piață, ar putea fi analizată chiar o reducere suplimentară a pragului.
Chiar dacă instanța aprobă modificarea procedurii, următoarea licitație ar putea avea tot prețul de pornire de 184 de milioane de euro.
Motivul este procedural. Noul mecanism ar trebui să înceapă de la 100% din valoarea de piață și abia apoi să permită scăderea prețului.
CITR estimează că o schimbare a procedurii ar putea accelera semnificativ valorificarea activelor șantierului naval Damen Mangalia.
Peste 30 de milioane de lei, restanțe pentru angajați
Falimentul Damen Mangalia are și o puternică dimensiune socială. Peste o mie de angajați au de recuperat aproximativ 30 de milioane de lei în drepturi salariale.
Sumele sunt înscrise în tabelul definitiv și în cel suplimentar al creanțelor. La acestea se adaugă drepturile salariale acumulate după deschiderea procedurii de faliment, la 28 aprilie 2026, până la finalizarea concedierilor colective.
Liderul sindicatului Navalistul, Laurențiu Gobeajă, a atras atenția asupra situației angajaților de pe platforma Damen Mangalia.
Cine primește primul banii după vânzarea activelor
Potrivit explicațiilor oferite de CITR, distribuirea banilor se face în funcție de ordinea de prioritate prevăzută de lege.
Creanțele salariale sunt prioritare, înaintea creanțelor bugetare și a altor datorii către furnizori sau creditori fără garanții.
Asta înseamnă că, în urma vânzării activelor și încasării prețului, angajații se află în prima categorie care trebuie plătită potrivit ordinii legale.
Lichidatorul subliniază însă că această soluție nu elimină dificultățile cu care se confruntă salariații, mai ales în condițiile în care plata datoriilor poate veni mult mai târziu decât momentul în care oamenii au nevoie de bani.
Rheinmetall și compania elvețiană MSC au anunțat în luna mai că analizează posibilitatea preluării şantierului naval din Mangalia.
Planul prezentat atunci viza investiții importante și transformarea platformei într-un hub cu utilizare duală, pentru activități navale militare și civile.
Până acum, însă, niciuna dintre primele licitații nu a atras participarea concernului german.
Rheinmetall nu a oferit explicații detaliate și a transmis că, în principiu, nu comentează chestiuni comerciale aflate în desfășurare.
De ce ar putea fi importantă participarea MSC
Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Economiei, dimensiunea activelor de la Mangalia ar depăși necesarul actual al Rheinmetall pentru producția militară.
Din acest motiv, concernul german a analizat posibilitatea unei participări împreună cu MSC, companie care ar putea prelua componenta comercială și civilă a platformei.
Faptul că un astfel de consorțiu nu s-a înscris la primele licitații a fost pus de minister pe seama strategiei comerciale și a evaluării structurii activelor.
Ce rol are statul român în cazul Damen Mangalia
Ministerul Economiei este acționar majoritar la Şantierul Naval 2 Mai Mangalia, care deține 51% din Damen Mangalia.
Statul susține că, în actuala procedură de faliment, deciziile privind administrarea și valorificarea activelor aparțin lichidatorului judiciar și creditorilor, sub controlul judecătorului-sindic.
Ministerul afirmă că nu poate interveni direct în procedura de faliment, dar spune că poartă discuții cu potențiali investitori interesați de platforma industrială.
Ce legătură are proiectul de 920 de milioane de euro din SAFE
Miza pentru viitorul şantierului este legată și de programul european SAFE.
Ministrul interimar al Economiei a declarat că România a condiționat alocarea celor 920 de milioane de euro destinate investițiilor de dezvoltarea concretă a activității industriale de la Mangalia.
Potrivit acestuia, situația juridică este complicată de procedura de faliment, de litigiul internațional dintre acționari și de faptul că activele platformei, cu excepția terenului aflat în proprietatea statului, aparțin societății aflate în faliment.
Care este miza deciziei de luni
O eventuală aprobare a noii proceduri de vânzare ar putea schimba ritmul în care este valorificat şantierul naval Damen Mangalia.
Pentru creditori, miza este recuperarea datoriilor. Pentru angajați, problema principală o reprezintă plata restanțelor salariale de peste 30 de milioane de lei.
Pentru stat și potențialii investitori, miza este păstrarea unei platforme industriale strategice și atragerea unor proiecte de investiții de amploare.
După trei licitații fără ofertanți, atenția se mută acum asupra deciziei Tribunalului Constanța și asupra posibilității de a introduce o procedură de vânzare cu preț descrescător.