Scris de Realitatea Financiara Publicat: 22 nov. 2026, 14:13

Volkswagen se pregătește pentru negocieri tensionate cu sindicatele, după ce conducerea grupului german a propus înghețarea salariilor angajaților timp de doi ani, eliminarea bonusurilor și modificarea condițiilor de muncă. Măsurile fac parte dintr-un amplu program de reducere a costurilor, însă sindicatul IG Metall respinge propunerile și avertizează că disputa ar putea declanșa greve începând din ianuarie, transmit DPA și Reuters.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre masuri volkswagen