Volkswagen se pregătește pentru negocieri tensionate cu sindicatele, după ce conducerea grupului german a propus înghețarea salariilor angajaților timp de doi ani, eliminarea bonusurilor și modificarea condițiilor de muncă. Măsurile fac parte dintr-un amplu program de reducere a costurilor, însă sindicatul IG Metall respinge propunerile și avertizează că disputa ar putea declanșa greve începând din ianuarie, transmit DPA și Reuters.
Producătorul auto vrea să renunțe la bonusurile acordate angajaților, fie sub formă de bani, fie prin zile suplimentare de concediu. De asemenea, compania urmărește redeschiderea negocierilor colective pentru a obține mai multă flexibilitate în organizarea programului de lucru, inclusiv posibilitatea solicitării unor ore suplimentare fără plata unor compensații adiționale.
Sindicatul IG Metall se opune ferm acestor măsuri și solicită, în schimb, o majorare salarială de 5%, invocând creșterea costului vieții. Reprezentanții angajaților susțin că ultima majorare a salariilor la Volkswagen a avut loc în mai 2024.
„Board-ul executiv al VW își înjunghie pe la spate angajații. Va fi un conflict dur, profund, de lungă durată, care va avea efecte semnificative asupra companiei”, a declarat Thorsten Groeger, negociatorul-șef al sindicatului.
Primele discuții sunt programate marți, în orașul german Emden, unde Volkswagen deține una dintre fabricile vizate de planurile de restructurare. Unitatea ar putea fi închisă în jurul anului 2030. Tensiunile dintre conducere și sindicate s-au amplificat după ce directorul general Oliver Blume a extins programul de restructurare, care include planuri de eliminare a aproximativ 100.000 de locuri de muncă.
Miza negocierilor este importantă, actualul contract colectiv de muncă acoperind aproximativ 130.000 de angajați din fabricile Volkswagen din Germania. Sindicatele au avertizat că ar putea recurge la greve după expirarea, în mare parte, a acordurilor salariale existente.
Conflictul se desfășoară într-un moment dificil pentru industria auto germană. Volkswagen și ceilalți producători europeni se confruntă cu presiunea concurenței chineze, în special din partea unor companii precum BYD, care și-au extins rapid prezența pe piața europeană. Reducerea costurilor și restructurarea operațiunilor au devenit priorități pentru grupul german, însă confruntarea cu sindicatele riscă să complice și mai mult planurile conducerii.