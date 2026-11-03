Programul Rabla 2027: Guvernul pregătește majorarea bugetului și schimbarea criteriilor de finanțare

Ministerul Mediului pregătește o nouă formulă de finanțare pentru Programul Rabla 2027, cu un buget semnificativ mai mare decât cel de 300 de milioane de lei alocat în 2026. Autoritățile analizează și modificarea criteriilor de eligibilitate, astfel încât producătorii auto din Uniunea Europeană să poată beneficia de prioritate.
Autoritățile iau în calcul nu doar creșterea bugetului Programului Rabla în 2027, ci și introducerea unor criterii care să acorde prioritate producătorilor auto din Uniunea Europeană. Ministrul Mediului, Natalia Intotero, consideră că interesul ridicat al populației justifică o finanțare mult mai consistentă decât cea disponibilă în ediția din 2026.
Oficialul a amintit că programul a beneficiat în trecut de alocări de până la 1,2 miliarde de lei și a transmis că majorarea finanțării reprezintă un obiectiv important pentru anul viitor. Cele 300 de milioane de lei disponibile în actuala ediție nu au fost suficiente pentru a răspunde solicitărilor venite din partea cetățenilor.
„Pentru anul 2027, ne propunem un buget mult mai mare”, a declarat Natalia Intotero, subliniind că Programul Rabla se numără printre prioritățile Guvernului.
Mașinile europene ar putea avea prioritate la finanțarea Rabla
O altă schimbare analizată de Ministerul Mediului vizează condițiile de participare în program. Autoritățile discută posibilitatea ca, începând cu ediția din 2027, achizițiile de autoturisme fabricate de producători din Uniunea Europeană să beneficieze de un tratament preferențial.
În prezent, prin Programul Rabla pot fi cumpărate autoturisme și motociclete provenite din orice stat, dacă sunt respectate condițiile de eligibilitate. O eventuală modificare a regulilor ar putea schimba această abordare.
Întrebată dacă acordarea unei priorități producătorilor europeni este compatibilă cu regulile privind libera circulație, Natalia Intotero a afirmat că ministerul este pregătit să analizeze și să adapteze cadrul legislativ, dacă va fi necesar.
Ministrul a argumentat că o mare parte dintre achizițiile realizate prin program au vizat deja vehicule provenite din state membre ale Uniunii Europene. Deocamdată, însă, prioritatea pentru producătorii europeni rămâne o variantă aflată în analiză, nu o regulă adoptată.
Ministerul Mediului discută cu Finanțele bugetul Rabla pentru 2027
Pregătirile pentru următoarea ediție a programului au început deja la nivel instituțional. Natalia Intotero a avut consultări cu ministrul Daniel Zamfir și cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a discuta posibilitatea asigurării unei finanțări mai mari.
Ministrul Mediului spune că dialogul cu reprezentanții Ministerului Finanțelor va continua, obiectivul fiind fundamentarea unui buget care să reflecte cererea pentru program și necesarul de finanțare.
Un alt obiectiv al autorităților este adoptarea bugetului de stat pentru 2027 de către Parlament până la finalul acestui an. Dacă acest calendar va fi respectat, Ministerul Mediului ar putea începe încă din ianuarie discuțiile concrete cu Administrația Fondului pentru Mediu privind organizarea noii ediții Rabla.
Astfel, programul din 2027 ar putea veni cu două schimbări importante: o finanțare considerabil mai mare și posibile modificări ale criteriilor privind mașinile eligibile. Valoarea exactă a bugetului și regulile de participare urmează să fie stabilite de autorități.