Programul Rabla 2027: Guvernul pregătește majorarea bugetului și schimbarea criteriilor de finanțare

Publicat 3 nov. 2026, 20:30 Sursă Realitatea.Net

Ministerul Mediului pregătește o nouă formulă de finanțare pentru Programul Rabla 2027, cu un buget semnificativ mai mare decât cel de 300 de milioane de lei alocat în 2026. Autoritățile analizează și modificarea criteriilor de eligibilitate, astfel încât producătorii auto din Uniunea Europeană să poată beneficia de prioritate.

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