Benzina și motorina au ajuns la cele mai mici prețuri medii din ultimele două luni

Prețurile carburanților s-au redus constant în ultimele zile, iar marți, 10 noiembrie, benzina standard a atins cel mai mic preț din ultimele două luni, potrivit unei analize realizate de pretcarburant.ro. Și motorina standard s-a ieftinit până la nivelul de la mijlocul lunii septembrie, după vârful de preț înregistrat la începutul lunii noiembrie 2026.
Prețurile carburanților pentru ziua de marți, 10 noiembrie
Marți, 10 noiemnbrie, benzina standard costă în medie 9,81 lei/litru, cu 29 de bani mai puțin decât pe 30 octombrie (10,10 lei) și la cel mai mic nivel din 9 septembrie. Motorina standard a ajuns la 10,85 lei/litru, cu 9 bani sub vârful din 3–4 noiembrie (10,94 lei), cel mai mic nivel din 19 septembrie, potrivit PretCarburant.ro, care urmărește prețurile din aproximativ 1.380 de benzinării.
Pentru un plin de 50 de litri, asta înseamnă cu 14,5 lei mai puțin la benzină față de sfârșitul lunii octombrie și cu 4,5 lei mai puțin la motorină. GPL-ul a mers în sens invers: 4,76 lei/litru, cu 5 bani mai mult.
Unde sunt cei mai ieftini carburanți din România și din țările vecine
În țara noastră, cel mai mic preț pentru benzină este în județul Botoșani (9,79 lei/l), iar cel mai mare în Sibiu (9,84 lei/l), arata statistica pretcarburant.ro.
Cea mai ieftină motorina este în județul Gorj (10,82 lei/.l), iar cea mai scumpă în Sibiu (10,86 lei/l).
Prețurile carburanților din România rămân însă mai mari decât în majoritatea statelor vecine. Astfel, benzina este mai ieftină cu 0,48 lei/litru în Ungaria, cu 1,24 lei/litru în Bulgaria, cu 1,77 lei/litru în Republica Moldova și cu 0,42 lei/litru în Serbia. În cazul motorinei, diferențele sunt de 0,28 lei/litru în favoarea Ungariei, de 0,73 lei/litru în Bulgaria, de 1,41 lei/litru în Republica Moldova și de 0,14 lei/litru în Serbia, unde șoferii plătesc mai puțin la pompă decât în România.
Scăderea vine după ieftinirea țițeiului pe bursele internaționale: cotația Brent (contractul pe ianuarie) a coborât de la 104,77 dolari pe baril pe 2 noiembrie la 92,36 dolari pe 9 noiembrie. Relaxarea e mică: benzina rămâne cu circa 13% peste nivelul din 30 iunie, iar motorina cu circa 18%.