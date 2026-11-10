Benzina și motorina au ajuns la cele mai mici prețuri medii din ultimele două luni

Publicat 10 nov. 2026, 08:16 Actualizat 10 nov. 2026, 08:18 Sursă Realitatea.net

Prețurile carburanților s-au redus constant în ultimele zile, iar marți, 10 noiembrie, benzina standard a atins cel mai mic preț din ultimele două luni, potrivit unei analize realizate de pretcarburant.ro. Și motorina standard s-a ieftinit până la nivelul de la mijlocul lunii septembrie, după vârful de preț înregistrat la începutul lunii noiembrie 2026.

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