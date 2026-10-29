Programul Rabla 2026 se redeschide pe 3 noiembrie. Ce buget are AFM și cât valorează ecotichetele

Românii care vor să beneficieze de Programul Rabla 2026 vor avea o nouă oportunitate de înscriere. Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat redeschiderea programului pentru persoanele fizice, cu fonduri de peste 35 de milioane de lei.
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) reia înscrierile în Programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice, începând de marți, 3 noiembrie, de la ora 10:00. Noua sesiune vine cu un buget de 35.389.000 de lei, destinat celor care vor să cumpere un autovehicul nou și nu au obținut finanțare în etapele anterioare. Înscrierile se fac online, iar solicitanții pot beneficia de ecotichete diferențiate în funcție de tipul de motorizare ales.
Rabla 2026: AFM pune la dispoziție peste 35 de milioane de lei
Fondurile disponibile pentru această etapă provin din sumele rămase neutilizate în sesiunile precedente. Este vorba despre finanțări rezervate unor cereri pentru care procedurile obligatorii nu au fost finalizate.
Bugetul total de 35.389.000 de lei este împărțit în trei categorii, în funcție de tipul vehiculelor pentru care se solicită sprijin financiar:
25.600.000 de lei pentru autoturisme noi cu motoare termice, inclusiv cele alimentate cu GPL sau GNC, precum și pentru modelele hibride;
9.239.000 de lei pentru mașini plug-in hybrid, vehicule electrice și autovehicule cu pilă de combustie pe bază de hidrogen;
550.000 de lei pentru motociclete noi, atât cu motoare convenționale, cât și electrice.
Programul urmărește înnoirea parcului auto din România și încurajarea achiziției unor vehicule mai eficiente din punct de vedere energetic și cu un impact redus asupra mediului.
„Obiectivul nostru este de a valorifica eficient fondurile disponibile, astfel încât acestea să ajungă la un număr cât mai mare de beneficiari, contribuind totodată la modernizarea parcului auto național și la încurajarea achiziției de autovehicule mai puțin poluante și mai eficiente energetic”, a declarat Florin Bănică, președintele AFM.
Câți bani poți primi prin Programul Rabla 2026
Valoarea ecotichetului acordat prin Rabla 2026 diferă în funcție de tehnologia de propulsie a vehiculului nou. Sprijinul financiar poate ajunge la 18.500 de lei pentru anumite categorii de mașini, însă suma acordată trebuie să respecte și limita raportată la prețul de achiziție.
Iată valorile ecotichetelor prevăzute pentru fiecare categorie:
18.500 de lei pentru autoturismele complet electrice și cele cu pilă de combustie pe bază de hidrogen;
15.000 de lei pentru autoturismele plug-in hybrid și motocicletele electrice;
12.000 de lei pentru autoturismele hibride;
10.000 de lei pentru autoturismele cu motorizare termică eligibilă și motocicletele convenționale.
Un aspect important pentru cei care intenționează să solicite finanțare este că valoarea ecotichetului nu poate depăși 50% din prețul autovehiculului nou. De asemenea, programul presupune casarea unui vehicul uzat, conform condițiilor de eligibilitate aplicabile.
Cum te înscrii online în Rabla 2026
Persoanele fizice care vor să acceseze finanțarea trebuie să depună cererea prin platforma oficială a Administrației Fondului pentru Mediu, disponibilă la adresa inscrierionline.afm.ro.
Înscrierile încep pe 3 noiembrie 2026, la ora 10:00. Solicitanții trebuie să completeze formularele aferente programului și să încarce documentele cerute în platformă, respectând instrucțiunile publicate de AFM.
După înregistrarea cererii și obținerea numărului aferent, beneficiarii au la dispoziție 10 zile pentru a completa dosarul cu informațiile necesare. În acest interval, trebuie să introducă seria de șasiu a autovehiculului uzat, să încarce documentele solicitate și să aleagă un producător validat în cadrul programului.
Este important ca toate aceste etape să fie parcurse în termenul prevăzut, pentru a evita pierderea posibilității de a beneficia de finanțare.
Când se încheie înscrierile în Programul Rabla 2026
Noua sesiune este programată să se desfășoare până la 31 decembrie 2026. Totuși, perioada de înscriere se poate încheia mai devreme dacă fondurile alocate sunt epuizate.
Cei interesați ar trebui să consulte platforma AFM și condițiile oficiale ale programului înainte de depunerea cererii, pentru a verifica documentele necesare și criteriile aplicabile categoriei de vehicul pe care intenționează să o achiziționeze.