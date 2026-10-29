Dacia, afectată de competiția din China: vânzările au scăzut cu aproape 13%

Dacia pierde teren pe piața auto, după ce livrările mărcii au coborât cu 12,8% în al treilea trimestru din 2026. Rezultatul vine într-un context tot mai competitiv, în care constructorii chinezi își consolidează poziția, iar gama restrânsă de modele electrice reprezintă o provocare pentru producătorul român. La nivel de grup, Renault a depășit însă estimările privind veniturile, impulsionat de cererea pentru mașini electrice.
Dacia a încheiat trimestrul al treilea din 2026 cu un recul de 12,8% al vânzărilor, pe fondul competiției tot mai intense de pe piața europeană. Extinderea producătorilor chinezi și oferta restrânsă de modele electrice sunt printre provocările cu care se confruntă marca românească, potrivit informațiilor prezentate de Renault Group și relatate de Reuters. La nivelul întregului grup, rezultatele financiare au fost însă peste așteptările pieței, chiar dacă numărul vehiculelor comercializate a scăzut.
Dacia, sub presiunea constructorilor chinezi
Piața auto europeană devine tot mai competitivă, iar producătorii chinezi câștigă teren prin extinderea gamei de modele și prin oferta de automobile electrice. În acest context, Dacia resimte presiuni asupra vânzărilor, inclusiv din cauza disponibilității limitate a unor modele electrice.
Potrivit Reuters, Duncan Minto, directorul financiar al Renault Group, a atras atenția asupra concurenței tot mai puternice cu care se confruntă marca românească. Oficialul a evidențiat presiunea exercitată de producătorii chinezi asupra pieței europene, într-un moment în care tranziția către mobilitatea electrică schimbă preferințele cumpărătorilor.
Competiția se intensifică și în segmentele în care Dacia urmărește să își consolideze prezența. Pentru constructorii tradiționali, provocarea este să păstreze avantajul prețului și să răspundă, în același timp, cererii tot mai mari pentru automobile electrice.
Renault a vândut mai puține vehicule, dar a înregistrat venituri în creștere
La nivel de grup, Renault a comercializat 497.799 de vehicule în perioada iulie-septembrie 2026, în scădere cu 6% față de trimestrul corespunzător din anul precedent.
Cu toate acestea, veniturile au avansat cu 1,4% la cursuri de schimb constante, până la 11,6 miliarde de euro. Evoluția a depășit estimările analiștilor, care anticipau o diminuare de 0,3%, conform consensului publicat de companie.
Rezultatele arată că Renault a reușit să susțină veniturile în pofida reducerii volumelor de vânzări. Grupul a menținut și obiectivul unei marje operaționale de aproximativ 5,5%, într-un context marcat de inflație și de creșterea costurilor materiilor prime.
Concurența din Europa și America Latină continuă să reprezinte o provocare pentru constructorul francez, în condițiile în care mărcile chineze își extind activitatea pe ambele piețe.
Modelele electrice Renault contribuie la creșterea vânzărilor
Spre deosebire de situația Dacia, gama electrică a mărcii Renault a devenit unul dintre factorii importanți care susțin performanța grupului.
Automobilele electrice au reprezentat 25,8% din vânzările trimestriale ale mărcii Renault, iar comercializările acestora au crescut cu 75,2% de la începutul anului, potrivit datelor prezentate de companie.
Printre modelele care au contribuit la această evoluție se numără Renault 5 electric și noul Twingo. Renault a anunțat că Twingo a ajuns la 26.000 de unități vândute de la lansare și ocupă o poziție de lider în segmentul său, conform datelor comunicate de grup.
Un alt element al strategiei comerciale îl reprezintă orientarea către clienții individuali, ale căror achiziții sunt considerate mai profitabile decât vânzările către flote și companiile de închirieri auto.
În Europa, persoanele fizice au reprezentat 64,8% din vânzările grupului Renault, o pondere cu 20 de puncte procentuale peste media pieței.
Investitorii au reacționat pozitiv la rezultatele Renault
Publicarea rezultatelor trimestriale a fost urmată de o creștere a acțiunilor Renault la Bursa din Paris. Titlurile au avansat cu 7,8% în cursul dimineții de joi, 29 octombrie, potrivit informațiilor relatate în materialul Reuters.
Analiștii Citi au apreciat performanța grupului, evidențiind contribuția vânzărilor către clienții individuali, a segmentului de vehicule comerciale ușoare și a măsurilor de control al costurilor.
Reacția pozitivă a pieței vine după o perioadă dificilă pentru acțiunile companiei, care pierduseră 26% de la începutul anului, înaintea avansului înregistrat după publicarea rezultatelor.
Pentru directorul general François Provost, obiectivul rămâne menținerea profitabilității într-un sector în care presiunea concurențială crește, iar trecerea la propulsia electrică impune investiții și adaptări rapide.
Evoluțiile din trimestrul al treilea evidențiază diferențele dintre mărcile grupului: Dacia se confruntă cu scăderea vânzărilor și cu provocările unei game electrice limitate, în timp ce Renault beneficiază de cererea pentru noile sale modele electrice și reușește să depășească estimările privind veniturile.