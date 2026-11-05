Prețuri carburanți joi, 5 noiembrie: benzină de la 9,94 lei și motorină de la 10,75 lei

Publicat 5 nov. 2026, 08:59 Sursă capital

Prețurile minime pentru carburanți în data de joi, 5 noiembrie 2026, au fost publicate de platforma Peco Online. Cel mai ieftin litru de benzină se vinde la Socar Zalău, iar cel de motorină la VhExtraOil Eforie Nord.

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