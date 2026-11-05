Prețuri carburanți joi, 5 noiembrie: benzină de la 9,94 lei și motorină de la 10,75 lei

Prețurile minime pentru carburanți în data de joi, 5 noiembrie 2026, au fost publicate de platforma Peco Online. Cel mai ieftin litru de benzină se vinde la Socar Zalău, iar cel de motorină la VhExtraOil Eforie Nord.
Potrivit datelor furnizate de Peco Online, cel mai mic preț pentru un litru de benzină în țară a fost înregistrat joi, 5 noiembrie, la o stație Socar din municipiul Zalău, județul Sălaj. Stația se află pe strada Simion Bărnuțiu, nr. 22A, iar prețul afișat este de 9,94 lei.
În cazul motorinei, cel mai scăzut tarif din România a fost identificat la o stație VhExtraOil din Eforie Nord, județul Constanța. Unitatea este situată pe DN39, la codul poștal 905350, iar litrul de motorină costă 10,75 lei.
Prețuri în marile orașe
Platforma a prezentat și cele mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din principalele cinci orașe ale țării, clasificate în funcție de numărul de locuitori.
În București, cel mai mic preț pentru un litru de benzină este de 9,96 lei, în timp ce motorina se vinde cu minimum 10,91 lei pe litru. GPL-ul are un preț minim de 4,64 lei.
În Cluj-Napoca, benzina pornește de la 9,96 lei pe litru, iar motorina de la 10,89 lei. În cazul GPL-ului, cel mai mic preț înregistrat este de 4,69 lei pe litru.
La Timișoara, litrul de benzină costă cel puțin 9,94 lei, acesta fiind cel mai mic preț dintre cele cinci orașe analizate. Motorina are un preț minim de 10,88 lei, iar GPL-ul se găsește la minimum 4,71 lei pe litru.
În Iași, cele mai mici prețuri sunt de 9,96 lei pentru benzină, 10,91 lei pentru motorină și 4,71 lei pentru GPL.
În Constanța, benzina are un preț minim de 9,96 lei pe litru, iar motorina costă cel puțin 10,91 lei. Pentru GPL, cel mai mic tarif raportat este de 4,69 lei pe litru.
Datele publicate de Peco Online arată că, dintre cele cinci mari orașe analizate, Timișoara are cel mai mic preț minim la benzină și motorină, în timp ce Bucureștiul înregistrează cel mai mic tarif la GPL.