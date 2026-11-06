Mașinile ecologice devin obligatorii pentru marile companii din UE. Ce se întâmplă cu subvențiile

Flotele auto ale marilor companii intră în atenția Uniunii Europene. Comisiile de specialitate ale Parlamentului European au votat pentru accelerarea tranziției către vehicule cu emisii reduse și pentru condiționarea sprijinului financiar public de fabricarea mașinilor pe teritoriul european.
Proiectul de regulament a fost aprobat cu 89 de voturi pentru, 29 împotrivă și patru abțineri. Noile prevederi se vor aplica autoturismelor și autoutilitarelor înmatriculate de companiile care au peste 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală mai mare de 50 de milioane de euro.
Vor fi exceptate de la aceste reguli vehiculele utilizate pentru protecția civilă, menținerea ordinii publice, furnizarea serviciilor esențiale și mobilitatea militară.
Eurodeputații au propus stabilirea unor obiective naționale ambițioase pentru creșterea ponderii vehiculelor cu emisii zero sau reduse în totalul noilor înmatriculări ale companiilor. Țintele propuse sunt cuprinse între 67% și 95% până în 2030 și, respectiv, 2035.
Fiecare stat membru va putea decide ce măsuri adoptă pentru atingerea acestor obiective. Printre variantele avute în vedere se numără acordarea unor tarife preferențiale la taxele de drum și extinderea rețelelor de stații de încărcare.
Începând din 2028, guvernele statelor membre vor trebui să elaboreze planuri naționale de tranziție și să le actualizeze periodic. Acestea vor include evaluări ale evoluției pieței auto și ale politicilor fiscale, sub coordonarea Comisiei Europene.
Subvenții doar pentru mașinile ecologice fabricate în Europa
Eurodeputații au propus și restricționarea accesului la finanțarea publică. Astfel, începând din 2028, statele membre vor putea acorda sprijin financiar doar pentru vehiculele corporative cu emisii zero sau reduse, fabricate în Uniunea Europeană, în condițiile care vor fi stabilite prin viitoarea Lege privind accelerarea industrială.
„Prin această lege ne asigurăm că flotele auto ale companiilor contribuie la accelerarea tranziției către mobilitatea curată și că banii contribuabililor sunt folosiți cât mai eficient posibil”, a declarat Tiemo Wölken, coraportor al Comisiei pentru mediu.
Acesta a subliniat că modelele ecologice produse în Uniunea Europeană trebuie să devină prima opțiune pentru companii.
La rândul său, François Kalfon, coraportor al Comisiei pentru transporturi, a evidențiat și beneficiile pe care aceste măsuri le-ar putea avea pentru consumatori.
„Începând din 2028, sprijinul public va fi permis doar pentru vehiculele corporative ecologice fabricate în UE”, a declarat Kalfon. Acesta a explicat că, după trei-patru ani de utilizare în flotele companiilor, mașinile vor ajunge pe piața second-hand, ceea ce ar putea face vehiculele electrice mai accesibile pentru gospodăriile cu venituri reduse.
Companiile cumpără peste jumătate dintre mașinile noi din UE
Flotele de la corporație au un rol important pe piața auto europeană. Companiile achiziționează 58% dintre autoturismele noi și 90% dintre autoutilitarele noi vândute în Uniunea Europeană. De regulă, acestea sunt revândute după trei-patru ani pe piața second-hand, de unde peste 80% dintre europeni își cumpără mașinile.
Cu toate acestea, trecerea companiilor la vehicule nepoluante se desfășoară într-un ritm mai lent decât se dorește la nivel european. În 2025, mașinile cu emisii zero au reprezentat doar 17% din totalul autoturismelor nou-înmatriculate de companii, procent ușor sub media generală a Uniunii Europene, de 17,4%.
Parlamentul European urmează să voteze mandatul final de negociere în cadrul sesiunii plenare din decembrie 2026.