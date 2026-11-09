Carboturismul cucerește Europa. Șoferii trec granițele pentru un plin mai ieftin. Tomânii alimentează masiv în Bulgaria

Publicat 9 nov. 2026, 08:58 Actualizat 9 nov. 2026, 09:10 Sursă Realitatea.Net

Scumpirea carburanților a declanșat un nou fenomen în Europa: „carboturismul”. Tot mai mulți șoferi aleg să treacă granița pentru a alimenta acolo unde benzina și motorina sunt mai ieftine. De la frontiera franco-belgiană până la granița dintre România și Bulgaria, diferențele de preț au creat adevărate rute ale combustibilului ieftin, potrivit Realitatea Plus.

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