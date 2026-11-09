Carboturismul cucerește Europa. Șoferii trec granițele pentru un plin mai ieftin. Tomânii alimentează masiv în Bulgaria

Scumpirea carburanților a declanșat un nou fenomen în Europa: „carboturismul”. Tot mai mulți șoferi aleg să treacă granița pentru a alimenta acolo unde benzina și motorina sunt mai ieftine. De la frontiera franco-belgiană până la granița dintre România și Bulgaria, diferențele de preț au creat adevărate rute ale combustibilului ieftin, potrivit Realitatea Plus.
Fenomenul este observat în tot mai multe state europene, pe măsură ce taxele diferite aplicate carburanților creează decalaje semnificative între țările vecine. În unele cazuri, economiile pot ajunge la zeci de euro pentru un singur plin.
România pierde șoferi în favoarea Bulgariei
Și în sudul României, carboturismul a devenit o realitate. Mulți șoferi care locuiesc în apropierea Dunării aleg să alimenteze în Bulgaria, mai ales atunci când tranzitează granița spre Grecia sau litoralul bulgăresc.
Datele privind prețurile din Europa arată că Bulgaria se află printre cele mai ieftine țări din Uniunea Europeană la carburanți, în timp ce România este mai scumpă atât la benzină, cât și la motorină, conform fuel prices eu.
Potrivit unor comparații recente, benzina este cu aproximativ 15% mai ieftină în Bulgaria decât în România, ceea ce înseamnă o economie de aproape 14 euro pentru un rezervor de 50 de litri.
Datele colectate în zona Giurgiu-Ruse indică diferențe de peste 1 leu pe litru în cazul benzinei, principalul motiv fiind nivelul mai redus al accizelor și taxelor din Bulgaria.
Ungaria și Serbia intră și ele în „harta” carboturismului
Presa maghiară notează că autoritățile de la Budapesta monitorizează atent prețurile la carburanți pentru a le menține sub media statelor vecine. Datele oficiale arată că alimentarea în Ungaria rămâne mai avantajoasă decât în mai multe țări din jur, scrie Hungary Today.
În Serbia, portalurile specializate și publicațiile economice arată că diferențele regionale de preț îi determină pe mulți șoferi să își planifice traseele în funcție de costul carburantului. În Balcani, Bulgaria și Macedonia de Nord sunt adesea considerate printre cele mai atractive destinații pentru alimentare.
Belgienii merg în Franța, francezii caută combustibil mai ieftin în alte state
Presa occidentală relatează că localitățile de la frontiera franco-belgiană au devenit puncte importante pentru șoferii care urmăresc cele mai mici prețuri. În zona de graniță, motorina este mai ieftină în Franța decât în Belgia, diferența fiind de aproximativ 10 cenți pe litru, potrivit datelor oferite de agregatorul Petroamp.
La nivel european, fenomenul nu se limitează la Franța și Belgia. Luxemburg continuă să atragă șoferi din Belgia, Franța și Germania, în timp ce Slovenia este preferată de mulți austrieci și italieni datorită prețurilor mai reduse la pompă.
Experții explică faptul că prețul final al carburanților este influențat în principal de taxe, accize și TVA, nu doar de costul petrolului. Astfel, două țări vecine pot avea diferențe semnificative la pompă, deși folosesc produse provenite din aceleași piețe internaționale.
Pe fondul creșterii costurilor de trai și al prețurilor ridicate la energie, tot mai mulți europeni își calculează traseele astfel încât să facă plinul în țara unde carburantul este mai ieftin. Ceea ce până de curând era o excepție a devenit acum un adevărat fenomen economic transfrontalier: carboturismul.