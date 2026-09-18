Motorina atinge un nou record în Franța: prețul mediu depășește 2,39 euro/litru. Benzina rămâne la maxime istorice

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 18 sept. 2026, 12:36

Motorina în Franța a ajuns la un nou maxim istoric, după ce prețul mediu la pompă a depășit pragul de 2,39 euro pe litru. Scumpirea vine după mai multe săptămâni de creșteri consecutive și accentuează presiunea asupra șoferilor francezi, în timp ce și benzina se menține la niveluri record.

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