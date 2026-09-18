Motorina atinge un nou record în Franța: prețul mediu depășește 2,39 euro/litru. Benzina rămâne la maxime istorice

Motorina în Franța a ajuns la un nou maxim istoric, după ce prețul mediu la pompă a depășit pragul de 2,39 euro pe litru. Scumpirea vine după mai multe săptămâni de creșteri consecutive și accentuează presiunea asupra șoferilor francezi, în timp ce și benzina se menține la niveluri record.
Prețul mediu al motorinei în Franța a depășit vineri 2,39 euro pe litru, marcând cel mai ridicat nivel înregistrat până acum pe piața franceză a carburanților.
Datele centralizate de AFP, pe baza tarifelor afișate la peste 9.000 de benzinării prin platforma oficială Prix-carburants.gouv.fr, arată că noul prag depășește precedentul record stabilit în aprilie 2026, când motorina trecuse de 2,38 euro pe litru.
Scumpirea confirmă tendința ascendentă observată în ultimele săptămâni, după o perioadă de relativă stabilitate în timpul verii.
Benzina SP95-E10 rămâne peste maximele din 2022
Creșterile nu se limitează la motorină. Și benzina continuă să se mențină la niveluri foarte ridicate.
Vineri dimineață, un litru de SP95-E10, cel mai utilizat tip de benzină din Franța, avea un preț mediu de 2,17 euro, potrivit aceleiași surse.
Acest nivel se menține de peste zece zile peste maximul atins în 2022, semn că presiunea asupra costurilor de alimentare persistă.
Scumpirile de la pompă alimentează nemulțumirea șoferilor
Noua rundă de majorări ale prețurilor la carburanți amplifică nemulțumirea șoferilor francezi și reaprinde apelurile pentru proteste împotriva scumpirilor de la pompă.
După câteva luni de relativă acalmie în perioada verii, piața carburanților din Franța a revenit pe o traiectorie ascendentă, iar noile recorduri la motorină și benzină sporesc presiunea asupra bugetelor gospodăriilor și asupra costurilor de transport.
De ce crește prețul carburanților în Franța
Evoluția prețurilor din ultimele săptămâni reflectă tendința de scumpire observată pe piața franceză a carburanților, unde atât motorina, cât și benzina au revenit la niveluri istorice după perioada de stabilizare din timpul verii.
Creșterile succesive de la pompă sunt urmărite îndeaproape atât de autorități, cât și de consumatori, în contextul în care Franța dispune de una dintre cele mai extinse rețele de monitorizare a prețurilor, prin platforma oficială care centralizează tarifele afișate de mii de stații de alimentare din întreaga țară.