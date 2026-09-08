Mașinile pe benzină și motorină primesc o nouă șansă în UE. Ce se pregătește până în 2035

Planul Uniunii Europene privind eliminarea mașinilor noi cu motoare pe benzină și motorină după 2035 ar putea fi modificat. Comisia Europeană propune o reducere de 90% a emisiilor, nu eliminarea lor totală, ceea ce ar permite menținerea pe piață a unor modele cu motoare termice și hibride.
Bruxelles schimbă regulile pentru mașinile noi
Mașinile pe benzină și motorină ar putea continua să fie comercializate în Uniunea Europeană și după 2035, în cazul în care noua variantă pregătită de Comisia Europeană va fi adoptată.
Bruxelles-ul își ajustează astfel planul privind emisiile automobilelor noi și renunță la obiectivul reducerii totale a emisiilor de dioxid de carbon. În locul acestuia este propus un sistem mai flexibil, care ar permite producătorilor să utilizeze mai multe tipuri de tehnologii.
Schimbarea apare după presiuni exercitate de industria auto și de state precum Germania și Italia. Producătorii de automobile au cerut mai multă libertate în alegerea soluțiilor tehnologice și au avertizat că trecerea exclusivă la mașinile electrice reprezintă o provocare prea mare pentru piață.
Ce prevedea planul pentru 2035
Regulile europene stabilite până acum prevedeau ca, începând din 2035, automobilele noi să ajungă la emisii zero de dioxid de carbon.
Aplicarea acestei ținte ar fi însemnat, în practică, că modelele noi echipate exclusiv cu motoare pe benzină sau motorină nu ar mai fi putut fi comercializate pe piața europeană.
Restricția s-ar fi aplicat însă automobilelor noi. Mașinile care erau deja înmatriculate înainte de 2035 ar fi putut fi utilizate în continuare.
Noua propunere permite mai multe tehnologii
Varianta pregătită acum de Comisia Europeană prevede o reducere de 90% a emisiilor, nu atingerea nivelului zero.
Procentul rămas ar putea fi compensat prin utilizarea unor combustibili mai puțin poluanți sau prin folosirea unor materiale fabricate cu emisii reduse. Mecanismul ar oferi producătorilor posibilitatea de a respecta obiectivele europene fără să renunțe complet la motoarele termice.
În aceste condiții, pe piața europeană ar putea continua să existe automobile cu motoare pe benzină și motorină, alături de modele hibride și plug-in hybrid.
Mașinile electrice ar rămâne, de asemenea, parte a ofertei producătorilor, însă noul sistem ar elimina obligativitatea unei treceri exclusive la propulsia electrică pentru automobilele noi după 2035.
România rămâne o piață dominată de motoarele termice
Schimbarea propusă la nivel european are o importanță deosebită pentru România, unde automobilele cu motoare pe benzină și motorină reprezintă în continuare cea mai mare parte a pieței.
Opt din zece mașini înmatriculate în România sunt echipate cu unul dintre aceste tipuri de motorizare, în timp ce automobilele electrice reprezintă doar o parte redusă a pieței auto.
Noua abordare europeană ar putea menține, astfel, o ofertă auto diversificată și după 2035, cu motoare termice, tehnologii hibride, sisteme plug-in hybrid și automobile complet electrice.