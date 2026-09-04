Tesla lansează taxiurile fără șofer, dar legislația este pusă la încercare: Ce se întâmplă pe drumurile publice | VIDEO

Tesla a lansat primele teste comerciale cu robotaxiul Cybercab pe drumurile publice din Austin, Texas, operând curse pe trasee delimitate. În paralel, Autoritatea Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a demarat o evaluare riguroasă pentru a verifica dacă vehiculul complet autonom respectă normele federale de siguranță rutieră.
Piața transportului autonom face un pas decisiv odată cu ieșirea pe drumurile publice a primelor vehicule Tesla Cybercab. Proiectat de la zero pentru a funcționa exclusiv ca un robotaxi, vehiculul propune un concept radical pentru industria auto globală, eliminând complet elementele tradiționale de control destinate conducătorului auto.
Design radical fără volan sau pedale: Ce este noul Tesla Cybercab
Cybercab este un vehicul electric cu două locuri conceput strict pentru rețeaua de transport autonom a companiei. Echipat cu o configurație futuristă, automobilul renunță definitiv la volan, pedale de frână sau accelerare și chiar la oglinzile retrovizoare convenționale.
Modelul este pilonul central al strategiei prin care Elon Musk își propune să democratizeze transportul urban autonom, vizând un preț de producție sub pragul de 30.000 de dolari pe unitate. În prezent, un efectiv restrâns de Cybercab-uri operează pe trasee delimitate din Austin, Texas, alături de o flotă formată din modele Model Y adaptate pentru teste autonome.
NHTSA a declanșat un audit: Dilema legală a mașinilor complet autonome
Testarea pe drumurile publice a atrag însă atenția riguroasă a autorităților americane. Administrația Națională pentru Siguranța Traficului pe Autostrăzi (NHTSA) a deschis o procedură de audit ce vizează procesul de autocertificare asumat de Tesla pentru circa 1.000 de unități.
Apar mai multe puncte critice în evaluarea cadrului normativ:
Reglementări depășite: Normele federale actuale de siguranță au fost concepute istoric pentru mașini controlate de șoferi umani.
Lipsa derogărilor speciale: Spre deosebire de alți producători, Tesla nu a solicitat o scutire oficială de la regulile privind prezența volanului și a pedalelor, bazându-se pe sistemul de autocertificare din SUA.
Limitări de flotă: Legislația impune plafoane stricte pentru numărul de vehicule fără comenzi manuale care pot fi introduse în circulație fără aprobări speciale.
Viitorul flotei Robotaxi depinde de aprobările federale
Deși obiectivul Tesla este extinderea masivă a rețelei Robotaxi la nivel internațional, ritmul de scalare va fi direct condiționat de concluziile auditului federal și de obținerea avizelor de siguranță.
Rezultatele obținute pe străzile din Austin vor stabili un precedent crucial pentru întreaga industrie auto, trasând granița dintre inovația tehnologică accelerată și standardele stricte de siguranță rutieră.