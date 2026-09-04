Declarații dure de la vârful Dacia la adresa Guvernului: „Nimic bun nu se întâmplă în țară”

Publicat 4 sept. 2026, 19:26 Sursă Realitatea.Net

Șeful Dacia trage un semnal de alarmă: uzina de la Mioveni își pierde competitivitatea în grup, iar producția va scădea substanțial în 2026. Peste 1.700 de angajați au părăsit deja compania, în timp ce decizia privind fabricarea viitoarelor generații Duster și Bigster în România rămâne sub semnul întrebării.

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