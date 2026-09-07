De ce nu mai vor tinerii mașină personală: tehnologia și cafeaua, prioritare

Publicat 7 sept. 2026, 10:07 Sursă Realitatea.Net

Generația Z începe să renunțe la mașina personală. Un studiu realizat în Marea Britanie arată că tinerii consideră automobilul o cheltuială tot mai greu de justificat și preferă să își investească banii în tehnologie, experiențe și ieșiri în oraș.

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