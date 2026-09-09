Benzina, aproape 10 lei litrul. Prognoza sumbră care poate împinge prețurile și mai sus

Publicat 9 sept. 2026, 09:21 Sursă Realitatea.net

Benzina și motorina și-au păstrat prețurile ridicate în România, în timp ce petrolul Brent a urcat la peste 97 de dolari pe baril, cel mai mare nivel din ultimele șase săptămâni. În București, benzina standard costă 9,73 lei/litru, iar motorina standard ajunge la 10,19 lei/litru.

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