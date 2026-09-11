Prețurile carburanților azi, 11 septembrie. Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină

Publicat 11 sept. 2026, 09:42 Sursă Realitatea.net

Prețurile minime ale carburanților pornesc vineri, 11 septembrie, de la 9,49 lei pe litru pentru benzină și de la 9,99 lei pentru motorină. GPL-ul costă cel puțin 4,63 lei pe litru în marile orașe.

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