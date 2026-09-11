Prețurile carburanților azi, 11 septembrie. Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină

Prețurile minime ale carburanților pornesc vineri, 11 septembrie, de la 9,49 lei pe litru pentru benzină și de la 9,99 lei pentru motorină. GPL-ul costă cel puțin 4,63 lei pe litru în marile orașe.
Prețurile minime ale carburanților înregistrate vineri, 11 septembrie, pornesc de la 9,49 lei pe litru pentru benzină și ajung la 9,99 lei pe litru în cazul motorinei. Cea mai ieftină benzină din țară este disponibilă la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, unde un litru costă 9,49 lei. Dintre principalele orașe, Cluj-Napoca și Timișoara au cel mai redus tarif, de 9,79 lei pe litru.
În București, Iași și Constanța, prețul minim al benzinei este ușor mai ridicat, ajungând la 9,82 lei pe litru.
Motorina, sub 10 lei pe litru într-o singură localitate
Stația Petrolium din Iernut afișează și cel mai mic preț din țară pentru motorină: 9,99 lei pe litru. Este singura localitate în care prețul minim al acestui carburant se menține sub pragul de 10 lei. În marile orașe, motorina este cea mai ieftină în Timișoara, unde pornește de la 10,25 lei pe litru. Urmează Cluj-Napoca, cu un tarif minim de 10,26 lei. Bucureștiul, Iașiul și Constanța înregistrează același preț minim, de 10,29 lei pe litru.
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Cel mai mic preț pentru GPL este afișat în București, unde litrul costă 4,63 lei. În Cluj-Napoca, tariful pornește de la 4,64 lei pe litru, iar în Constanța de la 4,67 lei. În Timișoara și Iași, prețul minim al GPL-ului este de 4,69 lei pe litru. Valorile sunt actualizate în momente diferite ale zilei și pot exista diferențe față de prețurile de la pompă, generate de întârzierile în procesarea datelor, conform Peco-online.ro.
Motorina s-a scumpit față de ziua precedentă
Prețul minim al benzinei la nivel național a rămas neschimbat față de joi, la 9,49 lei pe litru. Cu o zi înainte, aceeași valoare era înregistrată în județele Dâmbovița și Mureș.
În cazul motorinei, prețul minim a crescut cu doi bani, de la 9,97 lei pe litru joi la 9,99 lei vineri. Cel mai redus tarif era afișat joi la o stație din Lungulețu, județul Dâmbovița, iar vineri este înregistrat la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.