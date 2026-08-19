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Ședință de urgență la Guvern, în plină criză energetică. Situația CFR, pe masa lui Bolojan
Ședință de guvern
Publicat19 aug. 2026, 11:42
Sursărealitatea.net
Ședință de urgență la Guvern! Premierul demis convoacă miniștrii la Palatul Victoria în plină criză energetică. Ședința va avea loc în format hibrid, la ora 14.
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