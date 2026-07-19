România, campioană a scumpirilor în Uniunea Europeană. Analiză marca REALITATEA PLUS

Publicat 19 iul. 2026, 07:36 Sursă realitatea.net

România rămâne campioana scumpirilor în Europa. De mai bine de un an, țara noastră înregistrează cel mai ridicat nivel al creșterilor de prețuri, dar și cel mai mare volum de taxe colectate de stat. Situația este cu atât mai sensibilă cu cât România așteaptă evaluarea agențiilor internaționale de rating financiar. Analiză realizată de jurnalista Realitatea PLUS, Alexandra Nistorescu.

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