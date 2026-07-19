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România, campioană a scumpirilor în Uniunea Europeană. Analiză marca REALITATEA PLUS

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat19 iul. 2026, 07:36
Sursărealitatea.net

România rămâne campioana scumpirilor în Europa. De mai bine de un an, țara noastră înregistrează cel mai ridicat nivel al creșterilor de prețuri, dar și cel mai mare volum de taxe colectate de stat. Situația este cu atât mai sensibilă cu cât România așteaptă evaluarea agențiilor internaționale de rating financiar. Analiză realizată de jurnalista Realitatea PLUS, Alexandra Nistorescu.

Cu o rată a inflației de trei ori mai mare față de state mai bogate din Uniunea Europeană, experții avertizează că situația s-ar putea agrava dacă România va fi retrogradată la categoria junk.

O eventuală retrogradare ar crește costurile de împrumut ale României și ar limita accesul la finanțare externă, afectând investițiile publice și programele sociale. În paralel, presiunea pe buget ar putea obliga statul să adopte noi măsuri fiscale pentru a stabiliza situația.”

Fără ajustări rapide, România riscă să intre într-o zonă de vulnerabilitate financiară care ar putea afecta atât economia, cât și nivelul de trai.”

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