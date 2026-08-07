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România se îndepărtează de zona euro. Economia NU mai îndeplinește criteriile UE

Zona euro/ Foto AI

Zona euro/ Foto AI

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat7 aug. 2026, 10:40
SursăRealitatea PLUS

România e mai departe ca oricând de a îndeplini criteriile pentru aderarea la zona euro. Țara noastră nu mai îndeplinește criteriile economice cerute de Uniunea Europeană.

Inflația, deficitul bugetar și dobânzile sunt prea mari, iar România nici măcar nu a intrat în mecanismul ERM II, etapa obligatorie înainte de aderare.

Chiar dacă președintele Nicușor Dan spune că există un acord politic pentru adoptarea monedei euro și promite un plan pentru pregătirea aderării, situația economică este mult mai complicată.

În prezent, România nu mai îndeplinește criteriile necesare pentru a intra în zona euro, iar procesul este, practic, blocat.

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