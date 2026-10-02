Simona Halep reziliază contractul cu AnimaWings, după cererea de insolvență: „Am fost luată prin surprindere”

Publicat 2 oct. 2026, 14:25 Sursă Realitatea.net

Simona Halep a anunțat că a decis să rezilieze contractul de imagine cu AnimaWings, după ce compania aeriană a solicitat intrarea în insolvență și a suspendat temporar zborurile. Fosta lideră mondială susține că nu a fost implicată în conducerea operatorului și că nu a obținut beneficii financiare din parteneriat.

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