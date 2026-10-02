Credit IFN de 5.200 de lei, transformat într-o datorie de peste 20.000 de lei. Ce au decis judecătorii din Iași
Decizie a instanței din Iași
O ieșeancă a împrumutat 5.200 lei de la un IFN, iar datoria a ajuns la 20.400 lei. Protecția Consumatorilor și instanța au contestat dobânda viitoare.
O femeie din Iași care a contractat un credit de 5.200 de lei de la un IFN s-a trezit că trebuie să achite peste 20.000 de lei după ce nu a mai reușit să plătească ratele. O parte importantă din suma solicitată de instituția financiară nebancară reprezenta dobânda pentru perioada viitoare a creditului, calculată după declararea scadenței anticipate.
Cazul a ajuns la Protecția Consumatorilor și, ulterior, în instanță, iar judecătorii au stabilit că IFN-ul nu putea solicita dobânda aferentă perioadei de după declararea scadenței anticipate. Sentința nu este însă definitivă.
A împrumutat 5.200 de lei și urma să returneze peste 30.000 de lei
În mai 2023, femeia a contractat de la Finopro IFN SA un credit de 5.200 de lei, cu o perioadă de rambursare de cinci ani. Creditul avea o dobândă anuală efectivă (DAE) de 232%, iar potrivit graficului de rambursare, suma totală de plată până în 2028 ajungea la 30.273 de lei.
Ratele erau de aproximativ 500 de lei pe lună. Întrucât împrumutata nu a mai reușit să respecte ritmul de plată, în iulie 2025 IFN-ul a declarat scadența anticipată a creditului.
IFN-ul i-a calculat o datorie de 20.400 de lei
După declararea scadenței anticipate, Finopro IFN a stabilit o sumă de plată de aproximativ 20.400 de lei.
Din această sumă, 5.107 lei reprezentau principalul rămas de achitat, iar aproximativ 2.900 de lei erau dobânzi restante. Penalitățile se ridicau la 17,43 lei.
Cea mai mare parte a sumei – 12.365 de lei – reprezenta însă dobânda pe care femeia ar fi trebuit să o plătească până în 2028, dacă împrumutul ar fi continuat conform graficului inițial.
Protecția Consumatorilor a intervenit
Femeia a sesizat Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC), care a analizat contractul și modul în care fusese calculată datoria.
Inspectorii au considerat că dobânda restantă și cea penalizatoare puteau fi percepute, însă dobânda aferentă perioadei de după declararea scadenței anticipate nu putea fi solicitată în condițiile respective.
În urma verificării, suma datorată a fost recalculată la 8.012,09 lei, reprezentând creditul restant, dobânda aferentă ratelor restante și penalitățile.
CJPC a aplicat IFN-ului și o amendă de 20.000 de lei, dispunând totodată recalcularea datoriei.
IFN-ul a contestat decizia în instanță
Finopro IFN a contestat procesul-verbal întocmit de Protecția Consumatorilor și a susținut că dobânda calculată anticipat era prevăzută în contract.
Reprezentanții companiei au argumentat că declararea anticipată a dobânzii nu îi schimba natura, ci doar momentul în care aceasta devenea exigibilă.
Cu alte cuvinte, IFN-ul a susținut că, atât timp cât dobânda era menționată în contractul semnat de clientă, aceasta putea fi solicitată și după declararea scadenței anticipate.
Ce au spus judecătorii despre dobânda viitoare
Judecătorii nu au acceptat argumentul IFN-ului.
Instanța a făcut referire la prevederile OUG 50/2010, care reglementează contractele de credit pentru consumatori. Potrivit interpretării instanței, după declararea scadenței anticipate, creditorul poate solicita sumele care sunt legal datorate, inclusiv dobânda penalizatoare în limitele prevăzute de lege, însă nu poate adăuga și dobânda remuneratorie aferentă unei perioade viitoare în care creditul nu mai este în derulare.
Judecătorii au arătat că, după declararea scadenței anticipate, dobânda pentru perioada ulterioară nu mai reprezintă costul folosinței banilor, deoarece creditul a devenit integral exigibil.
În consecință, Judecătoria a respins plângerea formulată de Finopro IFN și a menținut procesul-verbal întocmit de inspectorii Protecției Consumatorilor.
Procesul nu s-a încheiat definitiv
Decizia Judecătoriei nu este definitivă. Finopro IFN a contestat hotărârea, iar dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului.
Prin urmare, cazul privind modul de calcul al datoriei și posibilitatea perceperii dobânzii pentru perioada ulterioară declarării scadenței anticipate urmează să fie analizat și în etapa de apel.
Ce trebuie reținut din acest caz
Cazul de la Iași atrage atenția asupra unei situații importante pentru consumatorii care au credite IFN: declararea scadenței anticipate nu înseamnă automat că toate dobânzile care ar fi fost plătite până la finalul contractului devin datorate.
În speța analizată, Protecția Consumatorilor și Judecătoria au considerat că dobânda aferentă perioadei viitoare nu putea fi inclusă în suma solicitată după declararea scadenței anticipate. Hotărârea poate fi însă modificată în urma apelului.
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