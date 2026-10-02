Ilie Bolojan a ajuns la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 2 oct. 2026, 09:17

Premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns la sediul DNA Iași, unde urmează să fie audiat în legătură cu o întâlnire pe care ar fi avut-o cu omul de afaceri vasluian Fănel Bogos la Palatul Victoria. La intrarea în instituție, Bolojan a refuzat să facă declarații.

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