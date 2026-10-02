Ilie Bolojan a ajuns la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos

Premierul interimar Ilie Bolojan a ajuns la sediul DNA Iași, unde urmează să fie audiat în legătură cu o întâlnire pe care ar fi avut-o cu omul de afaceri vasluian Fănel Bogos la Palatul Victoria. La intrarea în instituție, Bolojan a refuzat să facă declarații.
La sediul DNA au ajuns și avocații lui Fănel Bogos și ai Cristinei Trăilă. În fața instituției s-au adunat și contestatari ai premierului demis.
Potrivit informațiilor obținute de Realitatea PLUS, șeful Executivului ar urma să fie audiat, cel mai probabil, în calitate de martor. În dosar sunt invocate suspiciuni privind o posibilă mită de 1,5 milioane de euro, precum și acuzații de trafic de influență.
Surse politice au precizat că, ținând cont de statutul său parlamentar și de funcția deținută la momentul întâlnirii investigate, o eventuală modificare a calității procesuale ar necesita parcurgerea procedurilor prevăzute de lege.
Sursa realitatea.net