Peste 81% dintre antreprenori spun că mediul de afaceri s-a deteriorat în 2026
Mediul de afaceri din România
Sondaj IMM România: 81,4% dintre antreprenori spun că mediul de afaceri s-a deteriorat în 2026, iar 53,5% estimează o scădere a activității.
Mediul de afaceri din România este perceput ca fiind mai dificil în 2026, potrivit unui sondaj realizat de IMM România. Peste 81% dintre antreprenorii chestionați spun că situația s-a deteriorat față de anul trecut, în timp ce 53,5% estimează că activitatea companiei lor va scădea în următoarele șase luni. Scăderea cererii, costurile cu forța de muncă și prețurile energiei și combustibililor se numără printre principalele probleme indicate de antreprenori.
Cum văd antreprenorii evoluția mediului de afaceri în 2026
Sondajul realizat de IMM România în perioada 24-30 septembrie 2026 arată o percepție predominant negativă asupra evoluției mediului de afaceri.
Din cei 1.290 de antreprenori care au participat la cercetare, 46,5% consideră că mediul de afaceri s-a deteriorat în 2026 față de 2025, iar alți 34,9% spun că acesta s-a deteriorat foarte mult.
Alți 15,5% dintre respondenți consideră că situația a rămas neschimbată, în timp ce doar 3,1% spun că mediul de afaceri s-a îmbunătățit. Niciun participant nu a indicat varianta „s-a îmbunătățit foarte mult”.
Antreprenorii se așteaptă la reducerea activității
Perspectivele pentru următoarele șase luni sunt, de asemenea, prudente.
Potrivit sondajului, 53,5% dintre antreprenori estimează că activitatea economică a companiei va scădea. Dintre aceștia, 30,2% anticipează o scădere moderată, iar 23,3% se așteaptă la o reducere semnificativă a activității.
Alți 27,9% dintre antreprenori estimează o perioadă de stagnare, în timp ce 9,3% prevăd o creștere moderată. Niciunul dintre respondenți nu a indicat o creștere semnificativă a activității în următoarele șase luni.
Scăderea cererii și costurile cu forța de muncă, principalele probleme
Printre principalele dificultăți întâmpinate de companii se află scăderea cererii, indicată de 28,8% dintre antreprenori, și creșterea costurilor cu forța de muncă, menționată de 28,5% dintre respondenți.
Pe următoarele poziții se află creșterea prețurilor la energie electrică și combustibili, indicată de 20,8% dintre antreprenori, și majorarea costurilor cu materiile prime și serviciile utilizate, menționată de 11,9%.
Evoluția consumului are, de asemenea, un impact important asupra companiilor. 55% dintre antreprenorii chestionați spun că au înregistrat scăderea încasărilor în ultimele șase luni.
În același timp, 11,6% au raportat întârzieri mai mari de 60 de zile la plata datoriilor, 10,9% au redus produsele sau serviciile oferite, iar 8,5% au diminuat numărul angajaților.
Peste o treime dintre antreprenori iau în calcul concedieri
Presiunea asupra companiilor se reflectă și în estimările privind piața muncii.
Mai mult de jumătate dintre antreprenorii chestionați, respectiv 55,8%, spun că intenționează să păstreze numărul actual de angajați în următoarele șase luni.
În schimb, 35,7% estimează că vor face concedieri, în timp ce doar 8,5% intenționează să angajeze personal.
În detaliu, 15,5% dintre respondenți estimează că vor disponibiliza un angajat, 14% între doi și patru angajați, 3,9% între cinci și șapte angajați, iar 2,3% anticipează disponibilizarea a peste 10 persoane.
Energia și combustibilii cresc costurile pentru companii
Creșterea prețurilor la energie electrică și combustibili este o altă problemă importantă pentru mediul de afaceri.
53,2% dintre întreprinderile participante la sondaj spun că au înregistrat o creștere semnificativă a costurilor operaționale ca urmare a scumpirilor.
18,6% dintre companii au ales să suporte creșterea costurilor pentru a-și menține prețurile produselor și serviciilor, în timp ce 9,9% au redus volumul producției.
Ce măsuri cer antreprenorii pentru sprijinirea IMM-urilor
Sondajul IMM România a urmărit și măsurile pe care antreprenorii le consideră necesare pentru susținerea companiilor mici și mijlocii.
Reducerea impozitării pe forța de muncă este indicată de 68,2% dintre respondenți. Reducerea impozitului pe dividende la 5% este menționată de 56,6%, iar acordarea de granturi din fonduri europene pentru IMM-uri de 43,4%.
Printre măsurile indicate se mai află reducerea prețului energiei electrice, compensarea creșterii prețului combustibililor și simplificarea obligațiilor de raportare și conformare.
Cum a fost realizat sondajul IMM România
Sondajul privind percepția antreprenorilor asupra mediului de afaceri în trimestrul al treilea din 2026 a fost realizat online de IMM România, în perioada 24-30 septembrie.
La cercetare au participat 1.290 de respondenți, dintre care 55% reprezintă microîntreprinderi, 31,8% întreprinderi mici, 12,4% întreprinderi mijlocii și 0,8% întreprinderi mari. Cele mai multe răspunsuri au venit din sectorul serviciilor, transporturilor și comerțului.
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