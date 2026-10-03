Nicușor Dan, după decizia S&P: „Este un rezultat pozitiv, dar nu este un moment de relaxare”

Președintele Nicușor Dan a transmis sâmbătă dimineață, 3 octombrie, primul mesaj public după ce agenția Standard & Poor’s a decis menținerea ratingului suveran al României la nivelul BBB-/A-3, ultima treaptă recomandată investițiilor. Șeful statului a salutat decizia, considerând-o o confirmare a încrederii investitorilor în economia românească, dar a avertizat că autoritățile nu trebuie să privească acest rezultat ca pe un motiv de relaxare.
Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, Nicușor Dan a subliniat că menținerea ratingului de țară reprezintă un semnal important pentru piețele financiare și pentru investitorii interesați de România.
Decizia agenției Standard & Poor’s de a menține ratingul de țară confirmă că România este un partener de încredere pentru investiții, iar economia noastră dă semnale de stabilitate. Acest rezultat este meritul întregii societăți și al politicilor de disciplină financiară, arată șeful statului.
Președintele a ținut însă să transmită și un mesaj de prudență, arătând că păstrarea echilibrelor economice depinde de deciziile care vor fi luate în perioada următoare.
Nu este însă un moment de relaxare. Păstrarea acestei direcții depinde de responsabilitatea noastră de a pune stabilitatea economică și dezvoltarea pe primul loc, dincolo de mizele politice.
Mesaje similare transmise de ministrul Finanțelor și premierul interimar
Mesajul lui Nicușor Dan vine într-un context în care menținerea calificativului suveran este privită drept un semnal de încredere pentru investitori și pentru mediul de afaceri, în condițiile în care România traversează o perioadă marcată de presiuni bugetare și dezbateri intense privind măsurile economice și fiscale.
Anterior, ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, precum și premierul interimar Ilie Bolojan, au transmis mesaje similare.
S&P Global Ratings a menținut ratingul suveran al României la BBB-/A-3, atât pentru datoria pe termen lung, cât și pentru cea pe termen scurt, în valută și în moneda locală. Decizia a fost anunțată pe 2 octombrie 2026, iar perspectiva asociată calificativului rămâne negativă.