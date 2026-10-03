Nicușor Dan, după decizia S&P: „Este un rezultat pozitiv, dar nu este un moment de relaxare”

Publicat 3 oct. 2026, 10:46 Sursă Realitatea.net

Președintele Nicușor Dan a transmis sâmbătă dimineață, 3 octombrie, primul mesaj public după ce agenția Standard & Poor’s a decis menținerea ratingului suveran al României la nivelul BBB-/A-3, ultima treaptă recomandată investițiilor. Șeful statului a salutat decizia, considerând-o o confirmare a încrederii investitorilor în economia românească, dar a avertizat că autoritățile nu trebuie să privească acest rezultat ca pe un motiv de relaxare.

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