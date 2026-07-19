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PSD continuă consultările maraton cu sindicatele, revoltate de legea salarizării în varianta Bolojan–Pîslaru
Negocieri PSD- Sindicate
Publicat19 iul. 2026, 09:32
SursăRealitatea PLUS
Consultările maraton dintre PSD și liderii sindicali continuă și astăzi, în contextul tensiunilor tot mai mari generate de noua lege a salarizării. După prima zi de discuții, reprezentanții din sănătate au anunțat că nu renunță la greva programată pentru mâine, acuzând lipsa unor garanții clare privind creșterile salariale și condițiile de muncă.
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