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Programul Rabla Auto 2026 începe pe 20 iulie. Ce documente sunt necesare și ce sume poți primi
Programul Rabla Auto 2026
Persoanele fizice se pot înscrie în Programul Rabla Auto 2026 începând de luni, 20 iulie, prin platforma online a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Pentru această sesiune a fost alocat un buget de 300 de milioane de lei, iar valoarea maximă a ecotichetului ajunge la 18.500 de lei.
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