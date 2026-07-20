Programul Rabla Auto 2026 începe pe 20 iulie. Ce documente sunt necesare și ce sume poți primi

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 20 iul. 2026, 07:59

Persoanele fizice se pot înscrie în Programul Rabla Auto 2026 începând de luni, 20 iulie, prin platforma online a Administrației Fondului pentru Mediu (AFM). Pentru această sesiune a fost alocat un buget de 300 de milioane de lei, iar valoarea maximă a ecotichetului ajunge la 18.500 de lei.

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