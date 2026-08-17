Motorina s-a ieftinit cu până la 74 de bani. Cât costă carburanții în București și în marile orașe

Motorina s-a ieftinit luni, 17 august 2026, la mai multe benzinării din București. Rompetrol, MOL și Lukoil au redus prețurile cu până la 74 de bani pe litru, după ce Petrom și Socar făcuseră același lucru duminică. Reducerile vin odată cu intrarea în vigoare a accizei mai mici, dar nu sunt la fel în toate rețelele. Potrivit peco-online.ro, motorina costă între 9,99 și 10,35 lei pe litru, iar benzina se vinde cu prețuri între 9,51 și 9,57 lei pe litru.
Cât costă benzina în București
Cea mai ieftină benzină standard din București se găsește la Petrom și Socar. Un litru costă 9,51 lei, iar prețul nu s-a schimbat de miercuri. La Rompetrol, benzina se vinde cu 9,55 lei pe litru. OMV, MOL și Lukoil au un preț puțin mai mare, de 9,57 lei pe litru.
Dintre marile orașe, cea mai ieftină benzină se găsește în Timișoara. Aici, un litru costă cel puțin 9,48 lei, la fel ca joi. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 9,51 lei pe litru. Nici în aceste orașe prețurile minime nu s-au schimbat față de joi.
În București, cea mai ieftină motorină costă 9,99 lei pe litru la Petrom și Socar. Prețul este același ca duminică, după reducerile aplicate de cele două rețele. Rompetrol a ieftinit motorina cu 74 de bani, de la 10,79 la 10,05 lei pe litru. OMV vinde motorina tot cu 10,05 lei, la fel ca în ziua precedentă, potrivit datelor publicate de platforma peco-online.ro.
Și MOL a coborât prețul motorinei la 10,05 lei pe litru. Înainte de reducere, un litru costa 10,73 lei, ceea ce înseamnă o ieftinire de 68 de bani. La Lukoil, prețul a scăzut cu 53 de bani, de la 10,88 la 10,35 lei pe litru. Motorina vândută de această rețea rămâne cea mai scumpă dintre prețurile analizate în București. În Timișoara, cea mai ieftină motorină costă 9,95 lei pe litru. Prețul este neschimbat față de duminică. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic preț este de 9,99 lei pe litru. Și aici, nivelul este același ca în ziua precedentă.
Ministerul Finanțelor a anunțat pe 13 august că acciza pentru motorina standard va fi redusă temporar cu 20%. Măsura se aplică între 16 și 31 august 2026. Reducerea a fost decisă în baza mecanismului prevăzut de Legea nr. 162/2026. Ministerul a explicat că măsura vine după creșterea puternică a prețurilor internaționale și a celor de la pompă.
Unde sunt cei mai ieftini carburanți din țară
Cea mai ieftină benzină standard din România costă luni 9,47 lei pe litru. Prețul este cu 12 bani mai mare decât cel de miercuri și poate fi găsit la o stație RST din Târgoviște. Benzinăria se află pe Șoseaua Găești-Târgoviște nr. 11, în județul Dâmbovița. Cea mai ieftină motorină costă 9,93 lei pe litru, cu doi bani mai puțin decât duminică. Prețul este afișat de o stație Rompetrol din Nădlac, aflată pe DN 7, la kilometrul 593+800. Stația se află în județul Arad.