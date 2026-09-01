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Premierul Indiei, apel ferm către Vladimir Putin. Analiză de Ana Maria Păcuraru
Publicat1 sept. 2026, 11:17
SursăRealitate Plus
Mesaj direct transmis de premierul Indiei, Narendra Modi, către Vladimir Putin. În cadrul întâlnirii de la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, desfășurat în Kârgâzstan, premierul Indiei i-a cerut liderului de la Kremlin să facă pași concreți pentru încheierea războiului din Ucraina. „Trebuie să trecem de la războiul fără sfârșit la sfârșitul războiului”, a transmis Modi. Jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru, a analizat posibilele efecte ale acestui apel.
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