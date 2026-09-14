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Semnal de alarmă tras de senatorul AUR Petrișor Peiu: „România trece printr-o criză singulară. Riscăm să avem soarta Greciei”

Senatorul AUR Petrișor Peiu

Senatorul AUR Petrișor Peiu

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat14 sept. 2026, 14:50
SursăRealitatea.Net

Semnal de alarmă tras de senatorul AUR și analistul economic Petrișor Peiu. Într-o analiză prezentată la conferința de presă săptămânală a partidului, acesta a afirmat că România se află într-o situație economică atipică și fragilă, care amintește de situația Greciei din 2010, când țara balcanică a fost lovită de una dintre cele mai grave crize economice postbelice.

Senatorul AUR a atras atenția că actuala situație de criză din România, marcată de inflație, scăderea veniturilor și a puterii de cumpărare, nu este generată doar de măsurile de austeritate, ci de o proastă funcționare pe termen lung a economiei. Peiu a indicat datele Insitutului Naționbal de Stastitică - INSSE care arată că de 10 trimestre — adică doi ani și jumătate — situația României a variat între scădere și stagnare, cu excepția a trei trimestre din perioadele electorale - T3 si T4 din anul 2024 și T 2 din 2025.

Esențial este, ca să înțelegem pericolul în care ne aflăm, că Europa nu este în criză. În Europa nu este criză, chiar dacă avem o creștere mică, nu avem criză economică, ceea ce se vede din acest tablou preluat de la Eurostat. Asta înseamnă că România experimentează o criză singulară.

Nu este o criză a sistemului occidental, așa cum a fost în perioada 2007–2008. Acest lucru va face să fie cu atât mai periculoasă situația în care o criză economică în întreg sistemul occidental, o criză generată de povara datoriilor foarte mari, va veni peste tot. Atunci ne va găsi nepregătiți, exact în situația în care a fost Grecia. Deocamdată, manifestarea crizei la noi se face simțită prin scăderea nivelului de trai.

În acest context, a avertizat liderul senatorilor AUR, o criză globală ar avea efecte devastatoare prin suprapunerea peste criza internă.

Fenomenul de stagflație este întregit de o rată a inflației foarte mare, cea mai mare din Uniunea Europeană, care s-a corectat în lunile iulie și august cu câte două puncte procentuale, dar care urmează să crească începând cu septembrie și octombrie 2026, ajungând din nou la peste 10% spre finalul anului 2026, ca urmare a crizei prețului la pompă a carburanților. Aceasta se va regăsi în prețurile bunurilor și serviciilor începând cu luna septembrie; va urma o nouă creștere, inclusiv a prețului la energie electrică, ca urmare a crizei de anul acesta (...). Criza ne va lovi atunci când aceste fenomene locale vor întâlni criza economică generalizată, care se manifestă în lumea capitalistă în mod ciclic, a precizat senatorul AUR Petrișor Peiu.

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