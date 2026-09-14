Semnal de alarmă tras de senatorul AUR Petrișor Peiu: „România trece printr-o criză singulară. Riscăm să avem soarta Greciei”

Publicat 14 sept. 2026, 14:50 Sursă Realitatea.Net

Semnal de alarmă tras de senatorul AUR și analistul economic Petrișor Peiu. Într-o analiză prezentată la conferința de presă săptămânală a partidului, acesta a afirmat că România se află într-o situație economică atipică și fragilă, care amintește de situația Greciei din 2010, când țara balcanică a fost lovită de una dintre cele mai grave crize economice postbelice.

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