Sursă: Realitatea.Net

Conflictul din Orientul Mijlociu a generat o gaură uriașă în bugetul european. În doar 100 de zile de la izbucnirea ostilităților, nota de plată a Uniunii Europene pentru importurile de combustibili fosili a fost umflată cu 47 de miliarde de euro (54,3 miliarde de dolari), punând o presiune masivă pe economia blocului comunitar.

Uniunea Europeană decontează scump efectele crizelor geopolitice. Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a recunoscut luni că statele membre plătesc sume uriașe fără a primi volume suplimentare de resurse, însă a subliniat că blocul comunitar a evitat o criză de aprovizionare. În culise, Bruxelles-ul pregătește un plan de urgență bazat pe reduceri de taxe și digitalizarea rețelelor pentru a salva industria afectată de costurile record.

Securitatea energetică este garantată, dar cu costuri uriașe

Oficialii europeni apără strategia adoptată după izbucnirea conflictelor internaționale, chiar dacă aceasta a venit la pachet cu o explozie a prețurilor.

„Acesta este preţul pe care îl plătim fără nicio moleculă de energie în plus. Dar este important să spunem că nu am suferit niciun fel de perturbări. Securitatea aprovizionării este asigurată şi acesta este cel mai important lucru” , a declarat purtătorul de cuvânt al Executivului comunitar.

Această stabilitate a fost obținută prin diversificarea furnizorilor, creșterea producției interne și măsuri stricte de eficiență energetică. Totuși, pentru că presiunea pe economie rămâne uriașă, Comisia Europeană se declară „pregătită să adopte acţiuni suplimentare dacă va fi necesar” .

Planul secret de la Bruxelles: Taxe mai mici pentru energia verde și sprijin pentru marii consumatori

Surse confidențiale din cadrul UE au dezvăluit că Executivul european lucrează la un nou pachet legislativ care va fi prezentat luna viitoare. Scopul principal este reducerea poverii fiscale asupra energiei curate și flexibilizarea sistemului electric, într-un moment în care facturile mari amenință să bage în faliment marii titani industriali ai Europei.

Deși s-au făcut progrese majore în sectorul eolian și fotovoltaic, Europa depinde în continuare de importuri pentru 57% din consumul său total de energie . Pentru a rupe această dependență de combustibilii fosili, Bruxelles-ul propune două măsuri fiscale majore:

Inversarea priorităților fiscale: Nivelul minim al accizei la electricitate va fi stabilit sub cel aplicat gazelor naturale, stimulând consumul de energie curată.

Salvarea industriei grele: Se caută o formulă țintită de reducere a impozitării energiei pentru marii consumatori industriali, care au avertizat deja că își vor închide fabricile sau vor muta investițiile în afara Europei din cauza costurilor nesustenabile.

Modernizarea rețelelor și obligativitatea contoarelor inteligente

Noua strategie de electrificare a UE va aborda și o problemă tehnică majoră: rigiditatea celei mai interconectate rețele din lume. Comisia vrea să evite paradoxul prin care producătorii de energie regenerabilă sunt forțați să oprească parcurile eoliene sau solare în zilele cu vânt sau soare puternic, din cauză că rețeaua nu poate absorbi surplusul.

De asemenea, viitorul regulament va impune ținte stricte pentru statele membre privind digitalizarea consumului: