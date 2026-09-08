Noi reguli la intrarea în Spațiul Schengen. Turiștii din afara UE ar putea aștepta mai mult la frontieră

Publicat 8 sept. 2026, 14:32 Actualizat 8 sept. 2026, 14:37 Sursă Realitatea PLUS

Călătoriile în Spațiul Schengen se schimbă pentru cetățenii statelor din afara Uniunii Europene. În special turiștii britanici ar putea întâmpina timpi de așteptare mai mari la punctele de trecere a frontierei, în condițiile în care verificarea datelor biometrice devine o etapă obligatorie pentru călătorii non-UE.

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