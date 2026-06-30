Nicușor Dan și oamenii lui și-au publicat declarațiile de avere - DOCUMENTE OFICIALE

Publicat 30 iun. 2026, 18:51 Sursă Realitatea.Net

Administrația Prezidențială a publicat declarațiile de avere ale președintelui Nicușor Dan și ale principalilor săi consilieri. Interesant este că mai mulți oameni din echipa prezidențială au venituri semnificativ mai mari decât șeful statului.

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