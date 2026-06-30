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Nicușor Dan și oamenii lui și-au publicat declarațiile de avere - DOCUMENTE OFICIALE

Președintele Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat30 iun. 2026, 18:51
SursăRealitatea.Net

Administrația Prezidențială a publicat declarațiile de avere ale președintelui Nicușor Dan și ale principalilor săi consilieri. Interesant este că mai mulți oameni din echipa prezidențială au venituri semnificativ mai mari decât șeful statului.

Printre cei care și-au făcut publice declarațiile se numără: Dacian Cioloș, Radu Burnete, Marius Lazurcă sau Martina Orlea.

Nicușor Dan a încasat anul trecut, în total, ca primar general și apoi ca președinte, suma de peste 220.000 de lei. Pe lângă aceste venituri, Dan a mai rămas în conturi cu 1,24 milioane de lei din donațiile primite pentru campania prezidențială.

Pentru comparație, consilierul Radu Burnete a încasat circa 600.000 de lei, din care peste 500.000 de mii de la Confederația Patronală Concordia, al cărei președinte a fost între 2020 si 2025.

Marius Lazurca, consilier pe probleme de afaceri externe și securitate națională, a încasat anul trecut aproape 111.000 de dolari, plus 36.662 de lei de la Administrația Prezidențială.

 

Un alt conslier, Martina Orlea, care a lucrat în Marea Britanie până la cooptarea în echipăa de la Cotroceni, a avut anul trecut un venit de peste 83.000 de lire sterline.

Dacian Cioloș a încasat și el 340.000 de lei din consultanță.

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