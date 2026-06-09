Kelemen Hunor, după întâlnirea cu Eugen Tomac: Aproape imposibil să votăm un guvern din care nu facem parte. Ce i-a transmis premierul desemnat

Sursă: Realitatea.Net

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, s-a arătat rezervat în privința șanselor ca guvernul propus de premierul desemnat Eugen Tomac să obțină votul de învestitură. În replică, premierul desemnat a făcut un apel către partidele politice să „iasă din logica reținerii”, atât timp cât „soluția pe care o propunem este una corectă”

Kelemen Hunor a subliniat lipsa unei majorități clare și a unui program de guvernare convingător: „Un guvern fără o majoritate transparentă nu are nicio șansă să facă lucrurile așa cum trebuie. Nu am avut impresia că domnul Tomac este extrem de ambițios în privința programului de guvernare.”

Liderul UDMR a transmis că formațiunea sa nu poate susține, în acest moment, un executiv în care nu este parte:

Acum este aproape imposibil să votăm un guvern din care nu facem parte. Nu se leagă. Avem nevoie de argumente și, deocamdată, nu avem aceste argumente. Nu suntem masochiști politici. Un om politic ar trebui să conducă un guvern politic. Nu putem promite un vot pentru acest guvern. Așteptăm să vedem toată lista, apoi vom decide ce vom face, a afirmat Kelemen Hunor.

Pe de altă parte, premierul desemnat Eugen Tomac a afirmat că mesajul transmis UDMR, dar și celorlalte partide cu care a discutat luni, a fost că depășirea blocajului politic se poate realiza dacă țara are „un guvern rapid învestit, capabil să preia parte din problemele urgente ale României”, pentru că „timpul presează”.

Sunt un om al dialogului, cred că în acest moment avem nevoie de o perspectivă foarte clară pentru a putea depăși această stare tensionată, pentru că, cu cât mai mult se agravează această criză, cu atât mai rău este pentru România. Sper că în aceste zile voi reuși să conving o majoritate parlamentară să îmi acorde încrederea, pentru că soluția pe care o propunem noi este una corectă, atât timp cât până în prezent nu s-a configurat o altă majoritate care să ofere în mod clar și asumat o perspectivă nouă țării, a susținut Eugen Tomac.

Luni, Tomac a avut discuții de tatonare și cu liderii PNL, USR și PSD, primind răspunsuri asemănătoare.