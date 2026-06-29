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Hidro Prahova oprește temporar furnizarea apei în patru comune din județ. Programul de restricții, valabil până pe 3 iulie

Hidro Prahova

Hidro Prahova

Realitatea Financiara
Scris de Realitatea Financiara Publicat: 29 iun. 2026, 13:42

Din cauza temperaturilor ridicate și a consumului crescut de apă, Hidro Prahova a instituit un program de furnizare restricționată în mai multe localități din județul Prahova, valabil în perioada 29 iunie – 3 iulie 2026, cu posibilitate de prelungire.

Măsura a fost luată pentru a permite refacerea stocurilor din rezervoare, afectate deja de consumul excesiv generat de canicula din această perioadă.

Localitățile afectate și intervalele de întrerupere

Fântânele și Vadu Săpat – apa va fi oprită zilnic în intervalele 21:00 – 06:00 și 08:00 – 18:00.

Mănești (satele Coada Izvorului, Băltița, Mănești și Gura Crivățului) – întreruperea va avea loc în intervalele 21:00 – 05:00 și 09:00 – 18:00.

Ciorani – apa va fi oprită în intervalele 23:00 – 05:00 și 13:00 – 16:00.

Ce spune operatorul

„Măsura se aplică cu posibilitate de prelungire, în funcție de evoluția consumului și de nivelul stocurilor de apă", transmit reprezentanții Hidro Prahova. Reluarea furnizării se va face treptat, pe măsură ce rezervoarele se reîncarcă și sistemul este reglat.

Locuitorii din zonele afectate sunt sfătuiți să constituie rezerve de apă în intervalele în care furnizarea este activă.

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