Experiment: Cum poate energia gratuită de la prânz să reducă facturile de seară și să salveze sistemul energetic

Publicat 29 iun. 2026, 08:58 Sursă Realitatea.Net

Un program-pilot inedit al unei companii din energie, care a oferit energie activă gratuită la prânz pentru 5.000 de clienți, deschide calea către o transformare radicală a pieței de energie din România. Dincolo de componenta de marketing, inițiativa reprezintă un experiment esențial de flexibilitate. Datele analizate de Asociația Energia Inteligentă (AEI) arată cum modificarea comportamentului de consum poate aduce câștiguri simultane pentru cetățeni, furnizori și rețeaua națională.

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