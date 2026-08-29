Disperarea USR atinge cote maxime: atac furibund la președintele Nicușor Dan

Publicat 29 aug. 2026, 13:14 Actualizat 29 aug. 2026, 13:58 Sursă Realitatea PLUS

Disperarea găștii USR atinge cote maxime după ce președintele Nicușor Dan a promulgat legea, aprobată de CCR, care îi încheie mandatul lui Dominic Fritz. Întreaga propagandă l-a transformat pe șeful Statului în țintă directă folosind așa-zisa anchetă a publicației progresiste Recorder. Pe rețelele sociale curg acuzații grave, verdicte definitive și cereri de demitere. Cei care au sărit la atac se numără susținători ai taberei USR.

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