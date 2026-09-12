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Parcul auto electric al României continuă să crească
FOTO: Pixabay.com
Dacia rămâne liderul detașat al parcului auto verde la nivel național, în ciuda surprizelor din clasamentul lunar.
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