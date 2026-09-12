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Parcul auto electric al României continuă să crească

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 12 sept. 2026, 07:59

Dacia rămâne liderul detașat al parcului auto verde la nivel național, în ciuda surprizelor din clasamentul lunar.

Piața mașinilor electrice din România își continuă expansiunea, ajungând la un total estimat de 74.541 de vehicule „verzi” active. Doar în luna august 2026 au fost înmatriculate 1.278 de autovehicule cu propulsie electrică. Dintre acestea, majoritatea covârșitoare a fost reprezentată de autoturisme, restul fiind autoutilitare. Deși vehiculele electrice reprezintă momentan doar 3,24% din piața auto brută a lunii august, trendul ascendent se menține constant la nivel național, chiar și după scăderea radierilor.

Schimbări în topul preferințelor românilor

Luna august a adus o surpriză majoră în clasamentul înmatriculărilor noi. Modelul MG4 Electric a reușit să ocupe prima poziție, cu 79 de unități vândute, depășind competitori puternici precum Tesla Model 3 și noul BYD Sealion 7. Alte modele căutate în această lună au fost Dolphin Surf și Ford Puma Gen-E.

Raportat la întregul parc auto electric activ, Dacia rămâne liderul absolut. Constructorul domină piața națională cu 18.626 de vehicule, deținând o cotă estimată la aproape 25%. Podiumul general este completat de Tesla și Volkswagen.

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