Daniel Udrescu: Puterea de a spune NU

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 8 sept. 2026, 09:10

Puterea de a spune NU „Felul vostru de vorbire să fie, Da, da; nu, nu.” Matei 5:37 România nu a ajuns în austeritate pentru că este lipsită de resurse. A ajuns aici deoarece a consumat fără strategie, s-a împrumutat fără disciplină, a negociat fără fermitate și, atunci când factura a devenit scadentă, a ales să o trimită celor care muncesc.

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