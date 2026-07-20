Ciprian Ciucu cere intrarea STB în insolvență: „Compania este în faliment nedeclarat de ani de zile”

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 20 iul. 2026, 15:45

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, solicită conducerii Societății de Transport București (STB) să inițieze de urgență procedura de insolvență, susținând că aceasta reprezintă singura soluție pentru salvarea companiei și evitarea blocării transportului public din București. Anunțul a fost făcut la finalul unei conferințe de presă și detaliat ulterior într-o postare publicată pe Facebook.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre insolventa stbciprian ciucu