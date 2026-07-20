Ciprian Ciucu cere intrarea STB în insolvență: „Compania este în faliment nedeclarat de ani de zile”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, solicită conducerii Societății de Transport București (STB) să inițieze de urgență procedura de insolvență, susținând că aceasta reprezintă singura soluție pentru salvarea companiei și evitarea blocării transportului public din București. Anunțul a fost făcut la finalul unei conferințe de presă și detaliat ulterior într-o postare publicată pe Facebook.
Ciucu afirmă că STB se află, în realitate, într-o stare de „insolvență nedeclarată” încă din anul 2020, când conducerea de atunci ar fi încetat să mai vireze către ANAF contribuțiile salariale și TVA-ul reținute de la angajați.
„Din punctul meu de vedere, STB este în insolvență nedeclarată din anul 2020. De atunci tot târăie datorii și penalități mai mari de un miliard de lei, an de an”, a scris edilul.
Datorii de aproape 1,8 miliarde de lei
Potrivit primarului general, datoria totală a STB a ajuns în 2025 la aproximativ 1,72 miliarde de lei, dintre care 1,49 miliarde reprezintă obligații către ANAF. Din această sumă, peste 403 milioane de lei sunt doar penalități de întârziere.
Ciucu susține că situația financiară a companiei este rezultatul unor decizii manageriale „iresponsabile”, care au permis acumularea unor datorii imposibil de susținut.
Contractul VFU Pașcani, exemplu de management defectuos
Primarul invocă și litigiul dintre STB și VFU Pașcani, pe care îl consideră unul dintre cele mai grave exemple de administrare defectuoasă.
Potrivit acestuia, un contract în valoare inițială de peste 305 milioane de lei a generat penalități estimate la peste un miliard de lei, ca urmare a unor clauze contractuale care prevăd penalități de până la 0,5% pe zi.
„Pentru un contract inițial de 305 milioane de lei s-a ajuns la peste un miliard de lei datorați exclusiv din penalități”, susține Ciucu.
Critici dure la adresa ADI TPBI
În analiza sa, edilul identifică trei cauze principale care au dus la situația actuală a STB: neplata obligațiilor fiscale, managementul defectuos și modul în care funcționează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov (ADI TPBI).
Ciucu acuză ADI TPBI că a fost politizată și că a luat decizii în interesul administrațiilor din Ilfov, nu al bucureștenilor.
El susține că aproximativ 230 de milioane de lei sunt cheltuiți anual pentru transportul public din Ilfov, cost suportat în proporție de 90% din bugetul Capitalei.
Totodată, primarul afirmă că nu au fost eliminate traseele suprapuse și că există situații în care autobuzele, tramvaiele și metroul circulă pe aceleași coridoare fără o optimizare a rețelei.
„Serviciul de transport nu mai este suportabil bugetar”
Ciucu afirmă că STB este una dintre cele mai ineficiente companii de transport public din Europa.
Potrivit datelor prezentate de acesta, veniturile din vânzarea biletelor și abonamentelor acoperă doar 17-19% din costurile companiei, restul fiind acoperit din subvenții acordate de Primăria Capitalei.
Edilul compară situația cu alte capitale europene, precizând că în Varșovia gradul de acoperire din tarife este de aproximativ 30%, iar în Paris de 37%.
De asemenea, Ciucu arată că un kilometru parcurs de un tramvai în București costă 27,4 lei, comparativ cu aproximativ 19-21 de lei în orașe precum Cluj-Napoca, Oradea sau Craiova.
Insolvența, „singurul mecanism legal rămas”
În opinia primarului general, procedura de insolvență este singura cale prin care STB poate evita acumularea unor noi penalități și poate fi reorganizată financiar.
Potrivit lui Ciucu, intrarea în insolvență ar permite suspendarea executărilor silite, protejarea companiei de popriri și blocarea penalităților suplimentare, precum și întocmirea unui plan de reorganizare sub supravegherea unui administrator judiciar.
Acesta susține că administratorul judiciar ar putea denunța contractele păguboase, restructura cheltuielile și propune ștergerea unei părți importante din datoriile istorice, dacă planul de reorganizare va fi aprobat de instanță.
„Insolvența este singurul mecanism legal rămas pentru asanarea financiară și operațională a acestei companii”, afirmă Ciucu.
Primarul general mai susține că procedura ar proteja atât continuitatea serviciului de transport public, cât și plata salariilor șoferilor, vatmanilor și celorlalți angajați ai STB, subvențiile acordate de Primăria Capitalei urmând să fie utilizate exclusiv pentru funcționarea curentă a companiei, fără a mai putea fi executate pentru stingerea datoriilor istorice.