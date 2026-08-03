Daniel Udrescu: Cine controlează apa controlează energia

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 3 aug. 2026, 08:47

În ultimele săptămâni, România a trecut de la inundații locale la una dintre cele mai severe crize hidrologice din ultimii ani. Debitul Dunării la intrarea în țară a coborât la valori istorice, afectând producția hidroenergetică de la Porțile de Fier, navigația și chiar funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă. Întrebarea firească este, cum este posibil ca, după episoade de ploi torențiale, Dunărea să ajungă atât de repede la un debit critic?

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