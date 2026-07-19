Ce vulnerabilități au folosit hackerii care au spart sistemul Agenției de Cadastru. Analiza marca REALITATEA PLUS

Publicat 19 iul. 2026, 08:32 Sursă Realitatea PLUS

Noi detalii ies la iveală în cazul celui mai grav atac cibernetic din istoria Agenției Naționale de Cadastru: aplicația, adresa de e-mail și celelalte servicii informatice rămân indisponibile, după ce hackerii au blocat sistemele instituției. Șeful structurii naționale de securitate cibernetică spune că hackerii au exploatat vulnerabilități care au fost semnalate înainte autorităților și care nu au fost rezolvate. Jurnalistul REALITATEA PLUS Răzvan Pop a analizat efectele acestui blocaj.

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