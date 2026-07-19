Actualitate· 1 min citire
Ce vulnerabilități au folosit hackerii care au spart sistemul Agenției de Cadastru. Analiza marca REALITATEA PLUS
Publicat19 iul. 2026, 08:32
SursăRealitatea PLUS
Noi detalii ies la iveală în cazul celui mai grav atac cibernetic din istoria Agenției Naționale de Cadastru: aplicația, adresa de e-mail și celelalte servicii informatice rămân indisponibile, după ce hackerii au blocat sistemele instituției. Șeful structurii naționale de securitate cibernetică spune că hackerii au exploatat vulnerabilități care au fost semnalate înainte autorităților și care nu au fost rezolvate. Jurnalistul REALITATEA PLUS Răzvan Pop a analizat efectele acestui blocaj.
Citește și
- 09:39Uniunea Europeană interzice distrugerea hainelor nevândute. Noile reguli intră în vigoare duminică, 19 iulie, și vor afecta inclusiv România
- 09:32PSD continuă consultările maraton cu sindicatele, revoltate de legea salarizării în varianta Bolojan–Pîslaru
- 08:05Semnal de alarmă al unui notar după atacul hackerilor asupra sistemului IT de la Cadastrului: „De cinci zile nu-mi pot face meseria”
- 07:36România, campioană a scumpirilor în Uniunea Europeană. Analiză marca REALITATEA PLUS
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News