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Angajații ANAF vor primi bonusuri în funcție de performanță din 2027
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Guvernul a aprobat metodologia care leagă recompensele financiare de indicatorii-cheie de performanță, în cadrul reformei din PNRR
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