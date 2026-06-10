Adrian Nica, șeful Fiscului: „În ANAF nu toți sunt hoți”

Sursă: Realitatea.Net

Adrian Nica, șeful ANAF, a făcut o gafă de proporții, deși statistica pare să îi dea dreptate. Acesta a declarat, într-un interviu, că „nu toți angajații ANAF sunt hoți”. În ultima perioadă, totuși, mai mulți angajați de la Fisc au avut probleme cu dosare penale pentru fapte de corupție.

Șeful ANAF, declarație halucinantă! Într-o conferință de presă, Adrian Nica a spus cu subiect și predicat că, citez: În ANAF nu sunt toți hoți. Am încheiat citatul. Prin această declarație, șeful Fiscului a recunoscut indirect existența unor probleme grave din interiorul instituției. Afirmația vine după ce, în repetate rânduri, ANAF a fost vizată de anchete și scandaluri de corupție.

În ANAF nu toți sunt hoți. Noi ne facem curat singuri și încercăm ca acei colegi care nu respectă contribuabilii și instituția să fie eliminați din această profesie, respectând legea. Mi-aș dori ca toți acei colegi – puțini la număr, câți or fi – care aruncă o pată neagră pe obrazul instituției, să gândească de 100 de ori înainte de a o face.”

Aceasta este declarația surprinzătoare a șefului ANAF, Adrian Nica, dintr-o conferință de presă. Afirmând explicit că în instituția pe care o conduce „nu sunt toți hoți”, șeful Fiscului a recunoscut indirect existența unor probleme grave de integritate în interiorul sistemului. Această reacție vine în contextul în care, în repetate rânduri, ANAF a fost în centrul unor anchete și scandaluri de corupție.