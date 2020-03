Sa fie un semn oprirea economiei pentru regenerarea planetei?

Multi dintre adeptii teoriei conspiratiei considera ca virusul COVID-19 a fost anticipat in numeroase scrieri si chiar in unele ecranizari ale scenariilor cu pandemii care vor bantui pamantul pentru a-l curata de „necurat”. Daca este asa sau nu vom mai vedea, dar cert este ca incetinirea vietii economice contribuie din plin la regenerarea planetei. Agentia Spatiala Europeana a facut publice imaginile din spatiu surprinse in luna martie 2019 si martie 2020 cu ajutorul satelitului Copernicus Sentinel-5P.

Acestea au fost stranse pe durata a 12 zile, pentru a elimina din calcul schimbarile vremii, care afecteaza nivelul dioxidului de nitrogen. Poluarea in perioada 14-25 martie este vizil redusa, comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, scrie CNN.

Si datele Agentiei Europene a Mediului confirma scaderea poluarii. Cele mai clare rezultate au venit din regiunea Bergamo, unde se inregistreaza varful pandemiei de coronavirus din Italia. Aici, nivelul de concentratie cu dioxid de nitrogen (NO2) a fost mai mic cu 47%, saptamana trecuta, fata de perioada similara a anului trecut. In Roma, scaderea a variat intre 26% si 35%. Schimbarile au mai fost observate in Spania si Franta.

Mare parte din concentratia de NO2 provine de la noxele eliminate de masini. Asa ca izolarea oamenilor pe fondul pandemiei de coronavirus este principala explicatie a acestor diferente, mai scrie CNN. Schimbari asemenatoare ale nivelului de poluare au fost observate si in Statele Unite, mai ales in California, si in China. Potrivit ministrului Ecologiei si Mediului din China, calitatea aerului a crescut cu 21,5% in regiunea Hubei, de unde a pornit pandemia de Covid-19. Specialistii consultati de CNN sustin ca nivelul scazut al poluarii a salvat doar in China viata a peste 50.000 de oameni. ”Felul in care opereaza economiile din tarile noastre, in afara pandemiilor, are costuri masive fata de sanatate. E nevoie de o pandemie ca sa vedem asta”, a spus Marshall Burke, asistent universitar la Stanford.

Legatura dintre poluarea aerului si mortile premature a fost stablita in urma unui studiu amplu, efectuat pe durata a 30 de tari, in 652 de orase din 24 de tari, pe sase continente.

Organizatia Mondiala a Sanatatii a estimat ca aproximativ 7 milioane de oameni mor in fiecare an in urma expunerii la particulele fine din aerul poluat.